Dreame chce opanować Twoje mieszkanie. Stawia na duże AGD

Dreame idzie na całość i nie bierze jeńców. Podczas zorganizowanego w Warszawie wydarzenia firma zaprezentowała kilkadziesiąt nowych urządzeń, jasno komunikując swoją nową strategię: chce wypełnić całe domy Polaków sprzętem ze swoim logo.
Dreame chce wypełnić Wasze domy swoim sprzętem
Aktualnie firma Dreame jest liderem na rynku, jeśli chodzi o roboty sprzątające i odkurzacze mopujące. Świetnie radzi sobie też na polu odkurzaczy pionowych i robotów koszących, a w kategorii urządzeń do pielęgnacji włosów w ostatnim roku zanotowała wzrost obrotów o ponad 700%. Rok 2026 ma być natomiast tym, w którym jej sprzęt wypełni całe Wasze domy. Krótko mówiąc: producent na dobre wchodzi do sektorów RTV i dużego AGD.
Nie tak dawno opisywałem na Tabletowo.pl pierwsze telewizory Dreame w Polsce – to nieźle wyposażone i równie dobrze wycenione urządzenia z ekranami w technologii QLED, a w przypadku serii S100 oferujące także bezpośrednie podświetlenie MiniLED. Niewykluczone, że już niebawem dołączą do nich pierwsze soundbary Dreame – szczególnie że oficjalną premierę mają już za sobą. To jeśli chodzi o RTV.
Kuchnia z logo Dreame – wysyp nowości
W 2026 roku czeka nas jednak przede wszystkim wysyp sprzętu AGD i to wielkoformatowego. Dreame chce Wam wyposażyć kuchnie, oferując między innymi lodówki z serii Mega Pro, które – dzięki technologii SpaceBoost – oferować mają wysoką pojemność (od 406 do 456 litrów) pomimo kompaktowych konstrukcji. Urządzenia pozwalają również skorzystać ze strefy FreshFlex o regulowanej temperaturze (w zakresie od -4 do 1 stopnia Celsjusza), a całość uzupełnia system oczyszczania AeroFresh eliminujący nieprzyjemne zapachy.
Wśród nowości znajdują się również zmywarki Dreame DZ40 Pro oraz DZ60 Pro, mające zapewniać efektywne mycie dzięki systemowi 360° HydraFlow i ramieniu natryskowemu FlexWing. Wielopoziomowe kosze z regulacją i technologia podwójnego suszenia to kolejne potencjalne atuty na liście, podobnie jak tryb przechowywania, zapobiegający powstawaniu wilgoci i nieprzyjemnych zapachów, gdy naczynia pozostają niewyjęte (model DZ40 oferuje świeżość przez 7 dni, a DZ60 – nawet 15 dni). Wszystko to przy klasie efektywności energetycznej A.
Z kolei piekarnik Dreame OZ60 Pro to wielofunkcyjny sprzęt, który poza pieczeniem oferuje również gotowanie na parze oraz smażenie beztłuszczowe (air fry). Cechuje go pojemność 81 litrów, a na zewnątrz – duży panel dotykowy (6,86 cala), zapewniający intuicyjną obsługę. Na wzmiankę zasługuje też klasa efektywności energetycznej A++.
Na liście nowości odnajdujemy również płytę gazową Dreame CZ40 Pro z palnikami o mocy 4 kW i (raczej niespotykanym w tej kategorii urządzeń) kolorowym wyświetlaczem do intuicyjnego sterowania dotykiem i gestem. Do sprzedaży trafia też płyta indukcyjna Dreame EZ40 Pro o mocy 2,4 kW z czterema niezależnymi strefami grzewczymi, suwakiem do sterowania, timerami oraz funkcją automatycznego odcięcia zasilania przy wykipieniu płynu lub wygotowania się zawartości garnka.
Nad płytą dobrze jest umieścić okap – na przykład Dreame HZ40 Pro. Cechuje go klasa efektywności energetycznej A+++, a równocześnie wysoka wydajność, o czym świadczy przepływ powietrza sięgający 600 m3/h. Fajnym dodatkiem jest bezdotykowe sterowanie gestami, pozwalające uruchamiać urządzenie bez obaw o jego zabrudzenie czy zatłuszczenie.
Nie tylko kuchnia – więcej nowości AGD marki Dreame
Całość uzupełniają pralka i suszarka z serii Dreame L9. Ta pierwsza wykorzystuje technologię prania pianą (MousseBloom) z natryskiem cyrkulacyjnym – ma to poprawiać działanie detergentu i usuwanie głębokich plam. Jej bęben cechuje się pojemnością 71 litrów, detergent i płukanka są automatycznie dozowane z dokładnością do 1 ml, a sterowanie ułatwia pokrętło z wyświetlaczem. Całość uzupełnia system cyrkulacji powietrza FreshLoop, utrzymujący świeżość ubrań nawet przez 12 godzin po zakończeniu cyklu.
Suszarka z kolei została wyposażona w podwójną inwerterową pompę ciepła o wydajności tak dużej, że pełne suszenie może odbywać się w zaledwie pół godziny. Co ciekawe, ma być też wyjątkowo ciche. Do tego dochodzą: funkcja pielęgnacji parowej, czterowarstwowa filtracja oraz – ponownie – wygodne sterowanie przez pokrętło z wyświetlaczem.
Producent nie zapomniał również o swoich korzeniach. Dlatego wśród nowości pojawił się jeszcze flagowy robot sprzątający Dreame X60 Ultra. Cechy charakterystyczne? Moc ssania sięgająca 35000 Pa, nawigacja OmniSight z dwiema szerokokątnymi kamerami i sztuczną inteligencją oraz wysokość wynosząca zaledwie 7,95 mm, dzięki czemu powinien zmieścić się pod większością mebli. Jego sklepowa premiera planowana jest na 25 lutego 2026 roku.
Ile kosztują nowe urządzenia Dreame AGD w Polsce?
Większość opisanych tutaj urządzeń trafia do sprzedaży od razu, a inne dołączą w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o ceny, to przedstawiają się następująco:
- lodówki Dreame Mega Pro – od 2199 złotych (w promocji na start: 2049 złotych),
- zmywarka Dreame DZ40 Pro – 3199 złotych (w promocji na start: 2849 złotych),
- zmywarka Dreame DZ60 Pro – 3899 złotych (w promocji na start: 3499 złotych),
- piekarnik Dreame OZ60 Pro – 3999 złotych (w promocji na start: 3599 złotych),
- płyta gazowa Dreame CZ40 Pro – 999 złotych (w promocji na start: 899 złotych),
- płyta indukcyjna Dreame EZ40 Pro – 999 złotych (w promocji na start: 899 złotych),
- okap Dreame HZ40 Pro – 1799 złotych (w promocji na start: 1599 złotych),
- pralka Dreame L9 – 3399 złotych (w promocji na start: 3099 złotych)
- suszarka Dreame L9 – 3899 złotych (w promocji na start: 3599 złotych),
- robot sprzątający Dreame X60 Ultra Complete – 5999 złotych (w promocji na start: 5599 złotych).