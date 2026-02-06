Dreame chce opanować Twoje mieszkanie. Stawia na duże AGD

Dreame idzie na całość i nie bierze jeńców. Podczas zorganizowanego w Warszawie wydarzenia firma zaprezentowała kilkadziesiąt nowych urządzeń, jasno komunikując swoją nową strategię: chce wypełnić całe domy Polaków sprzętem ze swoim logo.

Dreame chce wypełnić Wasze domy swoim sprzętem

Aktualnie firma Dreame jest liderem na rynku, jeśli chodzi o roboty sprzątające i odkurzacze mopujące. Świetnie radzi sobie też na polu odkurzaczy pionowych i robotów koszących, a w kategorii urządzeń do pielęgnacji włosów w ostatnim roku zanotowała wzrost obrotów o ponad 700%. Rok 2026 ma być natomiast tym, w którym jej sprzęt wypełni całe Wasze domy. Krótko mówiąc: producent na dobre wchodzi do sektorów RTV i dużego AGD.

Nie tak dawno opisywałem na Tabletowo.pl pierwsze telewizory Dreame w Polsce – to nieźle wyposażone i równie dobrze wycenione urządzenia z ekranami w technologii QLED, a w przypadku serii S100 oferujące także bezpośrednie podświetlenie MiniLED. Niewykluczone, że już niebawem dołączą do nich pierwsze soundbary Dreame – szczególnie że oficjalną premierę mają już za sobą. To jeśli chodzi o RTV.

Dreame Q100 (źródło: Dreame / Media Expert)

Kuchnia z logo Dreame – wysyp nowości

W 2026 roku czeka nas jednak przede wszystkim wysyp sprzętu AGD i to wielkoformatowego. Dreame chce Wam wyposażyć kuchnie, oferując między innymi lodówki z serii Mega Pro, które – dzięki technologii SpaceBoost – oferować mają wysoką pojemność (od 406 do 456 litrów) pomimo kompaktowych konstrukcji. Urządzenia pozwalają również skorzystać ze strefy FreshFlex o regulowanej temperaturze (w zakresie od -4 do 1 stopnia Celsjusza), a całość uzupełnia system oczyszczania AeroFresh eliminujący nieprzyjemne zapachy.

Wśród nowości znajdują się również zmywarki Dreame DZ40 Pro oraz DZ60 Pro, mające zapewniać efektywne mycie dzięki systemowi 360° HydraFlow i ramieniu natryskowemu FlexWing. Wielopoziomowe kosze z regulacją i technologia podwójnego suszenia to kolejne potencjalne atuty na liście, podobnie jak tryb przechowywania, zapobiegający powstawaniu wilgoci i nieprzyjemnych zapachów, gdy naczynia pozostają niewyjęte (model DZ40 oferuje świeżość przez 7 dni, a DZ60 – nawet 15 dni). Wszystko to przy klasie efektywności energetycznej A.

Z kolei piekarnik Dreame OZ60 Pro to wielofunkcyjny sprzęt, który poza pieczeniem oferuje również gotowanie na parze oraz smażenie beztłuszczowe (air fry). Cechuje go pojemność 81 litrów, a na zewnątrz – duży panel dotykowy (6,86 cala), zapewniający intuicyjną obsługę. Na wzmiankę zasługuje też klasa efektywności energetycznej A++.

Na liście nowości odnajdujemy również płytę gazową Dreame CZ40 Pro z palnikami o mocy 4 kW i (raczej niespotykanym w tej kategorii urządzeń) kolorowym wyświetlaczem do intuicyjnego sterowania dotykiem i gestem. Do sprzedaży trafia też płyta indukcyjna Dreame EZ40 Pro o mocy 2,4 kW z czterema niezależnymi strefami grzewczymi, suwakiem do sterowania, timerami oraz funkcją automatycznego odcięcia zasilania przy wykipieniu płynu lub wygotowania się zawartości garnka.

Nad płytą dobrze jest umieścić okap – na przykład Dreame HZ40 Pro. Cechuje go klasa efektywności energetycznej A+++, a równocześnie wysoka wydajność, o czym świadczy przepływ powietrza sięgający 600 m3/h. Fajnym dodatkiem jest bezdotykowe sterowanie gestami, pozwalające uruchamiać urządzenie bez obaw o jego zabrudzenie czy zatłuszczenie.

Nie tylko kuchnia – więcej nowości AGD marki Dreame

Całość uzupełniają pralka i suszarka z serii Dreame L9. Ta pierwsza wykorzystuje technologię prania pianą (MousseBloom) z natryskiem cyrkulacyjnym – ma to poprawiać działanie detergentu i usuwanie głębokich plam. Jej bęben cechuje się pojemnością 71 litrów, detergent i płukanka są automatycznie dozowane z dokładnością do 1 ml, a sterowanie ułatwia pokrętło z wyświetlaczem. Całość uzupełnia system cyrkulacji powietrza FreshLoop, utrzymujący świeżość ubrań nawet przez 12 godzin po zakończeniu cyklu.

Suszarka z kolei została wyposażona w podwójną inwerterową pompę ciepła o wydajności tak dużej, że pełne suszenie może odbywać się w zaledwie pół godziny. Co ciekawe, ma być też wyjątkowo ciche. Do tego dochodzą: funkcja pielęgnacji parowej, czterowarstwowa filtracja oraz – ponownie – wygodne sterowanie przez pokrętło z wyświetlaczem.

Producent nie zapomniał również o swoich korzeniach. Dlatego wśród nowości pojawił się jeszcze flagowy robot sprzątający Dreame X60 Ultra. Cechy charakterystyczne? Moc ssania sięgająca 35000 Pa, nawigacja OmniSight z dwiema szerokokątnymi kamerami i sztuczną inteligencją oraz wysokość wynosząca zaledwie 7,95 mm, dzięki czemu powinien zmieścić się pod większością mebli. Jego sklepowa premiera planowana jest na 25 lutego 2026 roku.

Dreame X60 Ultra (źródło: Dreame)

Ile kosztują nowe urządzenia Dreame AGD w Polsce?

Większość opisanych tutaj urządzeń trafia do sprzedaży od razu, a inne dołączą w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o ceny, to przedstawiają się następująco: