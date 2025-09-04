Huawei MatePad Mini to mały tablet, który dużo potrafi

Małe tablety wracają do łask. Po nowych modelach Lenovo oraz Redmagic czy zapowiedziach Redmi, kolej na Huawei MatePad Mini. To pierwsze takie urządzenie producenta od pięciu lat.

Specyfikacja Huawei MatePad Mini

Skoro najjaśniejszym punktem specyfikacji tabletu jest jego ekran, to nie wypada zacząć od czegoś innego – zwłaszcza że producent ma się czym chwalić. Zastosował tutaj bowiem elastyczny ekran OLED o przekątnej 8,8 cali i rozdzielczości 2560×1600 pikseli. Co więcej, oferuje on częstotliwość odświeżania sięgającą 120 Hz, jasność do 1800 nitów, dokładność kolorów ΔE < 1 i HDR Vivid, a wąskie ramki o grubości 2,99 mm sprawiają, że ekran zajmuje aż 92% frontu. Wisienką na torcie jest obsługa rysika M-Pencil Pro.

Huawei MatePad Mini (Źródło: Huawei)

Swoją kompaktowość MatePad Mini wyraża nie tylko poprzez ekran. Wymiary 198x127x5,1 mm i masa wynosząca 255 gramów sprawiają, że mało kto nazwie ten tablet nieporęcznym. Smukła sylwetka wymusiła jednak na firmie kompromis w kwestii akumulatora. Tam, gdzie konkurencja oferuje często ogniwa o łącznej pojemności powyżej 7000 mAh, tablet Huawei oddaje do dyspozycji „jedynie” 6400 mAh. Maksymalna moc ładowania wynosi 66 W.

Tych, których interesują bardziej konkretne możliwości tabletów, już spieszę z dokładną rozpiską. MatePad Mini przygotowano w dwóch opcjach RAM-u (12 lub 16 GB) i trzech wariantach pamięci wewnętrznej (256, 512 GB oraz 1 TB). Póki co informacje o zastosowanym układzie mobilnym Huawei woli zachować dla siebie, choć przedpremierowe informacje sugerowały obecność SoC N-1 Kirin 9.

Kolory Huawei MatePad Mini: biały, czerwony, czarny i zielony (Źródło: Huawei)

Oprócz tego warto również wspomnieć o dwóch aparatach z tyłu (50 Mpix główny oraz ultraszerokokątny 8 Mpix) i jednym z przodu (32 Mpix), obsłudze Bluetooth 5.2, GPS czy Star Flash oraz możliwości korzystania z łączności komórkowej i satelitarnej (na satelitach Beidou).

Huawei MatePad Mini – cena

Huawei MatePad Mini zadebiutował póki co wyłącznie na rynku chińskim w cenie zaczynającej się od 3999 juanów (~2040 złotych). Gdyby urządzenie trafiło na polski rynek, z pewnością nie byłby to tani tablet, jednak obecność tacki na karty SIM czy panel OLED wynagradzałyby cenę powyżej 2000 złotych.