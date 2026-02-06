MacBook w cenie iPhone’a. To będzie hit nad hity

Aktualnie najtańszy MacBook w sklepie Apple kosztuje 4999 złotych. Producent zamierza jednak dodać do oferty znacznie tańszy model – w cenie iPhone’a. To zdecydowanie będzie hit. Poznaliśmy też kilka szczegółów na temat innych nowości, które szykuje gigant z Cupertino.

Laptop tańszy od smartfona – nowy, tani MacBook Apple to będzie przehit

MacBook Air z Apple M4, który zadebiutował 5 marca 2025 roku, to obecnie najtańszy laptop w ofercie Apple. Kosztuje od 4999 złotych, o 1000 złotych mniej niż MacBook Air z Apple M3 z 2024 roku. To jednak wciąż całkiem sporo. Tańszy model zdecydowanie może zatem cieszyć się dużą popularnością wśród klientów.

Podobnie jak iPhone 17, a przywołuję go nie bez przyczyny, ponieważ nowy, tani MacBook ma kosztować tyle samo, tj. 799 dolarów (w Polsce 3999 złotych), choć mówi się też o jeszcze niższej cenie – 699 dolarów. Mimo niższej ceny, ma oferować bardzo długi czas pracy na baterii dzięki zastosowaniu procesora Apple A18 Pro, który miał na pokładzie iPhone 16 Pro (Max) i wydajnościowo jest zbliżony do układu Apple M1.

Z uwagi na niższą cenę nowy, tani MacBook będzie jednak miał tylko 8 GB RAM i mniejszy wyświetlacz – o przekątnej 12,9 cala, ale równocześnie Apple wciąż zamknie go w aluminiowej obudowie w różnych kolorach do wyboru. Premiera laptopa ma nastąpić już wiosną 2026 roku.

Producent – podobno – ma wobec niego duże oczekiwania, gdyż spodziewa się sprzedać rocznie od 5 do nawet 8 milionów sztuk, co stanowiłoby ~20-35% całkowitej sprzedaży MacBooków w 2025 roku (22 miliony).

Są też informacje na temat smartfonów iPhone 17e i iPhone 18 Pro oraz nowego iPada

Według serwisu MacOtokara wiosną 2026 roku zadebiutuje również iPhone 17e, czyli następca modelu iPhone 16e, który był jednym z najlepiej sprzedających się smartfonów w 2025 roku. Przekazuje on, że nowy „budżetowiec Apple” nie będzie miał wyświetlacza z Dynamiczną Wyspą, a ponownie z notchem. Na jego pokładzie znajdzie się jednak procesor Apple A19 (ten sam co w iPhonie 17), modem Apple C1X i chip Apple N1 (podobnie jak w iPhone Air). Ponadto jest mowa o obecności MagSafe.

MacOtokara przekazuje też, że tegoroczna wiosna przyniesie również premierę nowego iPada z procesorem Apple A18 i 8 GB RAM oraz obsługą Apple Intelligence. Z kolei informator z Chin, posługujący się nickiem Digital Chat Station, doniósł, że według informacji z łańcucha dostaw, chińska wersja iPhone’a 18 Pro Max będzie miała akumulator o pojemności ~5000 mAh, podczas gdy prototypy wersji międzynarodowej mają maksymalną pojemność 5100-5200 mAh.

Dla przypomnienia, iPhone 17 Pro Max ma baterię 5088 mAh w wersji z samym SIM i 4823 mAh w wariancie ze slotem na fizyczną kartę SIM.