Cena Xiaomi 17 Ultra w Europie może Cię ucieszyć

Premiera Xiaomi 17 Ultra w Europie coraz bliżej. Właśnie pojawiła się informacja na temat jego ceny na Starym Kontynencie. Choć nie będzie ona niska, to klienci nie powinni narzekać.

Cena Xiaomi 17 Ultra w Europie ujawniona przedpremierowo

Choć sam producent nie zapowiedział jeszcze oficjalnie premiery serii Xiaomi 17 na Starym Kontynencie, to zbliża się ona coraz większymi krokami. Kwestią czasu było ujawnienie cen nadchodzących smartfonów. Wiemy już, jaka będzie cena Xiaomi 17 w Europie, a teraz dowiedzieliśmy się, ile klientom przyjdzie zapłacić za topowy model z dopiskiem „Ultra”.

Według informacji, jakie przekazał jeden ze znanych informatorów, posługujący się na platformie X nickiem Arsène Lupin (@MysteryLupin), smartfon Xiaomi 17 Ultra będzie kosztował w Europie 1499 euro (dziś to równowartość około 6325 złotych) za wariant z 16 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Cena poprzednika zaczynała się od takiej samej kwoty za identyczną konfigurację, aczkolwiek do sprzedaży trafiła też wersja 16 GB/1 TB. W Polsce Xiaomi 15 Ultra kosztował na start 6299 złotych za wariant 16/512 GB i 6999 złotych za wersję 16 GB/1 TB (to ceny z dnia premiery 2 marca 2025 roku).

Można zatem spodziewać się, że smartfon Xiaomi 17 Ultra powinien kosztować w Polsce tyle samo co poprzednik, co jest dobrą wiadomością, ponieważ regularnie powtarza się, że smartfony, a także laptopy zdrożeją w 2026 roku.

Informator przekazał ponadto, że poza Chinami smartfon Xiaomi 17 Ultra będzie dostępny tylko w trzech kolorach: białym, czarnym i zielonym, podczas gdy fioletowa wersja nie opuści ojczyzny producenta.

Xiaomi 17 Ultra (źródło: Xiaomi)

Jest jednak też zła wiadomość na temat europejskiej wersji Xiaomi 17 Ultra

O ile cena, przynajmniej w euro, pozostanie na takim samym poziomie, o tyle producent zastosuje w sprzedawanym w Europie Xiaomi 17 Ultra (który, przypomnę, miał premierę 25 grudnia 2025 roku) akumulator o mniejszej pojemności niż w chińskiej wersji.

Konkretniej globalny wariant flagowca chińskiego producenta będzie miał akumulator o pojemności 6000 mAh, czyli aż o 800 mAh mniejszej niż sprzedawany w Chinach „oryginał”. Nie jest to jednak niespodzianką, ponieważ Xiaomi zmniejsza pojemność baterii w wielu smartfonach, sprzedawanych poza Chinami. To samo dotyczyć ma też Xiaomi 17 bez dopisku „Ultra”.