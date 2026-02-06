mObywatel z nową funkcją. Powinieneś jednak zrobić coś innego

Nowa funkcja mObywatela jest bardzo ważna i ułatwi Ci życie, gdy stracisz jeden ze swoich dokumentów. Jest jednak coś, co powinieneś zrobić, zanim go zgubisz lub ktoś postronny go przejmie.

Nowa funkcja mObywatela to kolejny sposób na ochronę przed oszustami

Aplikacja mObywatel to nie tylko wygodne zastępstwo dla portfela i plastikowych dokumentów. To równocześnie zaawansowana platforma, ułatwiająca liczne formalności. W 2026 roku rządowa aplikacja mObywatel ma zyskać naprawdę mnóstwo nowych funkcji, w tym usługę Twoja Emerytura, możliwość złożenia wniosku o paszport dla dziecka, zgłoszenie narodzin dziecka czy specjalny, nieco prostszy interfejs dla seniorów. Jedną z już wdrożonych do aplikacji mObywatel nowości jest cyfrowy poradnik bezpieczeństwa, dzięki któremu Polacy mają lepiej poradzić sobie w kryzysowych sytuacjach.

Teraz do grona funkcji dołącza możliwość zastrzegania dokumentów nie tylko w państwowym rejestrze, ale też w bazie Dokumenty Zastrzeżone, która co do zasady ma zmniejszyć ryzyko zaciągnięcia na Ciebie zobowiązania (np. podpisania umowy u operatora czy wzięcia kredytu) przez oszustów.

Warto podkreślić, że jest to baza prowadzona przez Związek Banków Polskich, w której gromadzone są informacje dotyczące wszystkich dokumentów tożsamości. System Dokumenty Zastrzeżone obejmuje więc nie tylko dowody osobiste, ale również paszporty oraz prawa jazdy.

Jak to działa? Możesz udać się do dowolnej placówki bankowej i tam zastrzec zagubiony lub skradziony dokument. Pracownicy od razu uzupełnią bazę danych o utracony przez Ciebie dokument. Dzięki temu działające w Polsce instytucje finansowe należące do Związku Banków Polskich zabezpieczają obywateli przed oszustwami, w tym m.in. założeniem konta bankowego czy wzięciem pożyczki na podstawie przejętego dokumentu.

Uzupełnienie bazy Dokumenty Zastrzeżone o utracony dokument w bankach często jednak wiązało się z opłatą. Teraz możesz zrobić to szybko, wygodnie i za darmo w aplikacji mObywatel. Ważne jest również to, że jeśli jednak Twój dowód lub inny dokument się odnajdzie, możesz łatwo cofnąć zastrzeżenie bez konieczności ponownego wyrabiania dokumentu.

System Dokumenty Zastrzeżone – jak zabezpieczyć utracony dokument w mObywatelu?

Aby dodać swój dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy do systemu Dokumenty Zastrzeżone za pośrednictwem mObywatela, wystarczy zalogować się do aplikacji, a następnie wybrać zakładkę Usługi (w dolnym menu) i znaleźć opcję Zastrzeż Dokument. Obecnie (przynajmniej w moim przypadku) nie jest dostępna opcja zastrzeżenia prawa jazdy.

Warto wspomnieć, że kolejnym, dodatkowym zabezpieczeniem w naszym kraju jest państwowy rejestr dowodów osobistych. Jeśli utracisz swój dokument tożsamości, możesz ten fakt zgłosić w urzędzie gminy. Urzędnicy zapiszą zdarzenie w systemie, a utracony dokument zostanie unieważniony. Co ważne, dostęp do niego posiadają banki zrzeszone w Związku Banków Polskich. Niestety, pozostałe instytucje, np. udzielające pożyczek czy firmy telekomunikacyjne nie mają już do niego dostępu, dlatego zgłoszenie zagubionego dokumentu w bazie Dokumenty Zastrzeżone jest niezwykle istotne.

Jak to jednak mówią – lepiej zapobiegać niż leczyć. Jeśli chcesz uniknąć stresu i zaoszczędzić swój czas, możesz działać już teraz – i to jeszcze zanim ktoś przejmie Twój dowód czy paszport. Wystarczy, że zastrzeżesz swój PESEL za pomocą aplikacji mObywatel lub na stronie mobywatel.gov.pl.