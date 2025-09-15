iOS 26, iPadOS 26 i watchOS 26 do pobrania! Nowości zauważysz od razu

Apple udostępniło iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, a także macOS Tahoe 26. Aktualizacje trafiają już na wspierane urządzenia, wprowadzając nowy języka projektowania Liquid Glass i inne zmiany.
Aktualizacja iOS 26 już jest dostępna
W czerwcu, podczas tegorocznego WWDC, Apple pokazało iOS 26. Zmieniła się nie tylko numeracja, ale również znaczącego odświeżenia doczekał się wygląd systemu operacyjnego. Firma postawiła na Liquid Glass, czyli język projektowania, w którym jednym z motywów przewodnich jest tzw. efekt szkła.
Po wspomnianej konferencji wydano iOS 26 beta, na początku w wersji deweloperskiej, a następnie w kanale publicznych testów beta. Natomiast dziś, po – miejmy nadzieję – wychwyceniu wszystkich poważniejszych błędów, debiutuje stabilny iOS 26. Jak już wspomniałem, aktualizacja wprowadza Liquid Glass, a także ulepszenia w aplikacjach Apple, nową apkę Gry i odświeżony ekran blokady.
iOS 26 dostępny jest na następujące modele iPhone’ów:
- iPhone 16 Pro Max,
- iPhone 16 Pro,
- iPhone 16 Plus,
- iPhone 16,
- iPhone 16e,
- iPhone 15 Pro Max,
- iPhone 15 Pro,
- iPhone 15 Plus,
- iPhone 15,
- iPhone 14 Pro Max,
- iPhone 14 Pro,
- iPhone 14 Plus,
- iPhone 14,
- iPhone 13 Pro Max,
- iPhone 13 Pro,
- iPhone 13 mini,
- iPhone 13,
- iPhone 12 Pro Max,
- iPhone 12 Pro,
- iPhone 12 mini,
- iPhone 12,
- iPhone 11 Pro Max,
- iPhone 11 Pro,
- iPhone 11,
- iPhone SE 3. generacji,
- iPhone SE 2. generacji.
Możesz już pobrać iPadOS 26
W iPadOS 26 także wprowadzono nową politykę dotyczącą numeracji wersji systemu operacyjnego. Wypada dodać, że nie zabrakło Liquid Glass. Ponadto, użytkownicy iPadów mogą liczyć na podrasowany zestaw funkcji, odpowiadających za wielozadaniowość i zarządzanie oknami aplikacji, a aplikacja Pliki ma teraz oferować większymi komfort pracy z różnego typu plikami. Wypada jeszcze wspomnieć o nowej apce Telefon czy dodaniu apki Podgląd.
iPadOS 26 jest właśnie udostępniany na:
- iPad Pro (M4),
- iPad Pro 12.9 (od 3. generacji),
- iPad Pro 11,
- iPad Air (M3),
- iPad Air (M2),
- iPad Air (od 3. generacji),
- iPad (A16),
- iPad (od 8. generacji),
- iPad Mini (A17 Pro),
- iPad Mini (od 5. generacji).
watchOS 26 już jest, a wraz z nim nieco sztucznej inteligencji
Na nadgarstkach też dodano Liquid Glass. Zaktualizowano również elementy sterujące w wybranych aplikacjach, a także odświeżono centrum sterowania. Natomiast, jeśli chodzi o aktywności, główną nowością jest Workout Buddy, czyli spersonalizowany trener, wykorzystujący możliwości Apple Intelligence. Szkoda tylko, że nie zna języka polskiego, a także wymaga w pobliżu iPhone’a z obsługą Apple Intelligence.
watchOS 26 mogą pobrać użytkownicy:
- Apple Watch Ultra 2,
- Apple Watch Ultra,
- Apple Watch Series 10,
- Apple Watch Series 9,
- Apple Watch Series 8,
- Apple Watch Series 7,
- Apple Watch Series 6,
- Apple Watch SE (2. generacji).
macOS Tahoe 26 wydany w stabilnej wersji
Zgadliście – Liquid Glass zawitał też na ekrany Maców. macOS Tahoe 26 wprowadza również aplikację Telefon, znacznie bardziej rozbudowane możliwości Spotlight, a także zestaw zmian w Safari czy aplikacji FaceTime. Praca z komputerami Apple ma być po prostu jeszcze przyjemniejsza.
macOS Tahoe 26 dostępny jest na:
- MacBook Air z układem Apple (2020 rok i nowsze),
- MacBook Pro z układem Apple (2020 rok i nowsze),
- MacBook Pro (16-calowy, 2019 rok),
- MacBook Pro (13-calowy, 2020 rok, cztery porty Thunderbolt 3),
- iMac (2020 rok i nowsze),
- Mac mini (2020 rok i nowsze),
- Mac Studio (2022 rok i nowsze),
- Mac Pro (2019 rok i nowsze).
Wypada jeszcze wspomnieć, że Apple udostępniło tvOS 26 z elementami Liquid Glass i zaprojektowaną od nowa aplikacją Apple TV. Pojawił się też visionOS 26.