iOS 26 w wersji beta (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)
iOS 26, iPadOS 26 i watchOS 26 do pobrania! Nowości zauważysz od razu

Apple udostępniło iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, a także macOS Tahoe 26. Aktualizacje trafiają już na wspierane urządzenia, wprowadzając nowy języka projektowania Liquid Glass i inne zmiany.

Aktualizacja iOS 26 już jest dostępna

W czerwcu, podczas tegorocznego WWDC, Apple pokazało iOS 26. Zmieniła się nie tylko numeracja, ale również znaczącego odświeżenia doczekał się wygląd systemu operacyjnego. Firma postawiła na Liquid Glass, czyli język projektowania, w którym jednym z motywów przewodnich jest tzw. efekt szkła.

Po wspomnianej konferencji wydano iOS 26 beta, na początku w wersji deweloperskiej, a następnie w kanale publicznych testów beta. Natomiast dziś, po – miejmy nadzieję – wychwyceniu wszystkich poważniejszych błędów, debiutuje stabilny iOS 26. Jak już wspomniałem, aktualizacja wprowadza Liquid Glass, a także ulepszenia w aplikacjach Apple, nową apkę Gry i odświeżony ekran blokady.

iOS 26 dostępny jest na następujące modele iPhone’ów:

Możesz już pobrać iPadOS 26

W iPadOS 26 także wprowadzono nową politykę dotyczącą numeracji wersji systemu operacyjnego. Wypada dodać, że nie zabrakło Liquid Glass. Ponadto, użytkownicy iPadów mogą liczyć na podrasowany zestaw funkcji, odpowiadających za wielozadaniowość i zarządzanie oknami aplikacji, a aplikacja Pliki ma teraz oferować większymi komfort pracy z różnego typu plikami. Wypada jeszcze wspomnieć o nowej apce Telefon czy dodaniu apki Podgląd.

iPadOS 26 jest właśnie udostępniany na:

  • iPad Pro (M4),
  • iPad Pro 12.9 (od 3. generacji),
  • iPad Pro 11,
  • iPad Air (M3),
  • iPad Air (M2),
  • iPad Air (od 3. generacji),
  • iPad (A16),
  • iPad (od 8. generacji),
  • iPad Mini (A17 Pro),
  • iPad Mini (od 5. generacji).
iPadOS 26
źródło: Apple

watchOS 26 już jest, a wraz z nim nieco sztucznej inteligencji

Na nadgarstkach też dodano Liquid Glass. Zaktualizowano również elementy sterujące w wybranych aplikacjach, a także odświeżono centrum sterowania. Natomiast, jeśli chodzi o aktywności, główną nowością jest Workout Buddy, czyli spersonalizowany trener, wykorzystujący możliwości Apple Intelligence. Szkoda tylko, że nie zna języka polskiego, a także wymaga w pobliżu iPhone’a z obsługą Apple Intelligence.

watchOS 26 mogą pobrać użytkownicy:

watchOS 26
źródło: Apple

macOS Tahoe 26 wydany w stabilnej wersji

Zgadliście – Liquid Glass zawitał też na ekrany Maców. macOS Tahoe 26 wprowadza również aplikację Telefon, znacznie bardziej rozbudowane możliwości Spotlight, a także zestaw zmian w Safari czy aplikacji FaceTime. Praca z komputerami Apple ma być po prostu jeszcze przyjemniejsza.

macOS Tahoe 26 dostępny jest na:

  • MacBook Air z układem Apple (2020 rok i nowsze),
  • MacBook Pro z układem Apple (2020 rok i nowsze),
  • MacBook Pro (16-calowy, 2019 rok),
  • MacBook Pro (13-calowy, 2020 rok, cztery porty Thunderbolt 3),
  • iMac (2020 rok i nowsze),
  • Mac mini (2020 rok i nowsze),
  • Mac Studio (2022 rok i nowsze),
  • Mac Pro (2019 rok i nowsze).
macOS Tahoe 26
(źródło: Apple)

Wypada jeszcze wspomnieć, że Apple udostępniło tvOS 26 z elementami Liquid Glass i zaprojektowaną od nowa aplikacją Apple TV. Pojawił się też visionOS 26.

