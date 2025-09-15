iOS 26, iPadOS 26 i watchOS 26 do pobrania! Nowości zauważysz od razu

Apple udostępniło iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, a także macOS Tahoe 26. Aktualizacje trafiają już na wspierane urządzenia, wprowadzając nowy języka projektowania Liquid Glass i inne zmiany.

Aktualizacja iOS 26 już jest dostępna

W czerwcu, podczas tegorocznego WWDC, Apple pokazało iOS 26. Zmieniła się nie tylko numeracja, ale również znaczącego odświeżenia doczekał się wygląd systemu operacyjnego. Firma postawiła na Liquid Glass, czyli język projektowania, w którym jednym z motywów przewodnich jest tzw. efekt szkła.

Po wspomnianej konferencji wydano iOS 26 beta, na początku w wersji deweloperskiej, a następnie w kanale publicznych testów beta. Natomiast dziś, po – miejmy nadzieję – wychwyceniu wszystkich poważniejszych błędów, debiutuje stabilny iOS 26. Jak już wspomniałem, aktualizacja wprowadza Liquid Glass, a także ulepszenia w aplikacjach Apple, nową apkę Gry i odświeżony ekran blokady.

iOS 26 dostępny jest na następujące modele iPhone’ów:

Możesz już pobrać iPadOS 26

W iPadOS 26 także wprowadzono nową politykę dotyczącą numeracji wersji systemu operacyjnego. Wypada dodać, że nie zabrakło Liquid Glass. Ponadto, użytkownicy iPadów mogą liczyć na podrasowany zestaw funkcji, odpowiadających za wielozadaniowość i zarządzanie oknami aplikacji, a aplikacja Pliki ma teraz oferować większymi komfort pracy z różnego typu plikami. Wypada jeszcze wspomnieć o nowej apce Telefon czy dodaniu apki Podgląd.

iPadOS 26 jest właśnie udostępniany na:

iPad Pro (M4),

iPad Pro 12.9 (od 3. generacji),

iPad Pro 11,

iPad Air (M3),

iPad Air (M2),

iPad Air (od 3. generacji),

iPad (A16),

iPad (od 8. generacji),

iPad Mini (A17 Pro),

iPad Mini (od 5. generacji).

watchOS 26 już jest, a wraz z nim nieco sztucznej inteligencji

Na nadgarstkach też dodano Liquid Glass. Zaktualizowano również elementy sterujące w wybranych aplikacjach, a także odświeżono centrum sterowania. Natomiast, jeśli chodzi o aktywności, główną nowością jest Workout Buddy, czyli spersonalizowany trener, wykorzystujący możliwości Apple Intelligence. Szkoda tylko, że nie zna języka polskiego, a także wymaga w pobliżu iPhone’a z obsługą Apple Intelligence.

watchOS 26 mogą pobrać użytkownicy:

macOS Tahoe 26 wydany w stabilnej wersji

Zgadliście – Liquid Glass zawitał też na ekrany Maców. macOS Tahoe 26 wprowadza również aplikację Telefon, znacznie bardziej rozbudowane możliwości Spotlight, a także zestaw zmian w Safari czy aplikacji FaceTime. Praca z komputerami Apple ma być po prostu jeszcze przyjemniejsza.

macOS Tahoe 26 dostępny jest na:

MacBook Air z układem Apple (2020 rok i nowsze),

MacBook Pro z układem Apple (2020 rok i nowsze),

MacBook Pro (16-calowy, 2019 rok),

MacBook Pro (13-calowy, 2020 rok, cztery porty Thunderbolt 3),

iMac (2020 rok i nowsze),

Mac mini (2020 rok i nowsze),

Mac Studio (2022 rok i nowsze),

Mac Pro (2019 rok i nowsze).

Wypada jeszcze wspomnieć, że Apple udostępniło tvOS 26 z elementami Liquid Glass i zaprojektowaną od nowa aplikacją Apple TV. Pojawił się też visionOS 26.