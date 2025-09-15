Orange ma mega ofertę dla studentów. Konkurencja zaorana

Część studentów musiała już wrócić na uczelnię, podczas gdy reszta wciąż cieszy się ostatnimi dniami wolnego od nauki. Orange przygotowało ofertę dla studiujących osób, która jest bezkonkurencyjna.

Każdemu studentowi potrzebny jest internet. Dużo internetu. Bardzo dużo internetu. Naprawdę bardzo dużo internetu. Bo przecież ChatGPT bez tego jest bezużyteczny. Odłóżmy jednak „żarty” na bok.

Orange przygotowało ofertę dla studentów, dzięki której można otrzymać ogromny pakiet internetu. I to nie raz, a aż sześć razy. Za każdym operator podaruje klientowi 1 TB internetu. Oznacza to, że w pół roku można zdobyć nawet 6 TB!

Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy być klientem Orange Flex z aktywną subskrypcją (jeżeli nim nie jesteś, sprawdź specjalną ofertę dla Ciebie – szczegóły znajdziesz poniżej) i mieć status studenta. Wymagana jest weryfikacja statusu studenta na stronie uniperks.pl, co ma trwać nie dłużej niż 60 sekund.

Po pozytywnej weryfikacji trzeba na tej stronie kliknąć w kafelek z napisem Extra 1 TB x 6 Miesięcy za 0 zł, aby odebrać kod promocyjny, który następne należy wkleić w aplikacji Orange Flex. Po jego aktywacji, przez sześć miesięcy, co miesiąc, będziecie otrzymywać pakiet 1024 GB, ważny przez 1 miesiąc. Niewykorzystane GB przepadają – nie przechodzą na kolejny miesiąc (jeśli to dla Was problem, sprawdźcie najlepsze oferty z kumulacją GB).

Aby móc korzystać z bonusowego pakietu, trzeba mieć aktywną subskrypcję Orange Flex. Można to też zrobić wyłącznie na terenie Polski i nie da się ich przekazać innej osobie. Promocja obowiązuje od 15 września 2025 roku do 28 lutego 2026 roku.

Nie jesteś jeszcze w Orange Flex? To możesz być, i to za darmo

Choć niniejsza oferta dla studentów bezapelacyjnie jest atrakcyjna i kusząca, to warunkiem koniecznym, aby z niej skorzystać, jest bycie klientem Orange Flex. Do dołączenia do tego grona dodatkową zachętą od operatora jest obietnica darmowego korzystania z usług przez 3 miesiące.

Po zarejestrowaniu się na platformie Uniperks i potwierdzeniu statusu studenta otrzymasz kod promocyjny (pobierzesz go z tej strony), który należy wpisać w aplikacji Orange Flex podczas zakładania konta (przed zawarciem umowy). Dzięki niemu koszt każdego dostępnego planu zostanie obniżony do 0 złotych przez 3 pierwsze miesiące.

Promocja jest dostępna od 15 września 2025 roku do 28 lutego 2026 roku.

