iPhone’y, MacBooki i iPady to nie wszystko. Apple ma wielkie plany

Choć najnowsze iPhone’y już poznaliśmy, Apple ma jeszcze w zanadrzu kilka produktów, które chce pokazać w 2025 roku. Najnowszy raport zdradził też część planów technologicznego giganta z Cupertino na kolejny rok.

Nie tylko MacBooki i iPady – solidne plany Apple na 2025 rok

Premiera smartfonów z serii iPhone 17 miała miejsce 9 września 2025 roku. Nie minął więc nawet tydzień, a informator z Bloomberga – Mark Gurman – w swoim raporcie ujawnia, że Apple chce w tym roku pochwalić się jeszcze kilkoma ciekawymi nowościami.

Przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia producent z logiem nadgryzionego jabłka ma zamiar przedstawić nowe modele iPada Pro. Premiera planowana jest już na początek października 2025 roku. Jedną z nowości wdrożonych do tych urządzeń ma być nowy chipset Apple M5 oraz drugi przedni aparat, mający ułatwiać korzystanie z trybu portretowego.

Apple planuje też prezentację drugiej generacji Vision Pro. Sprzęt ten ma zostać wyposażony w chipset M5 i nową opaskę, jednak to 2027 rok ma być przełomowym dla tego komputera przestrzennego. Jak wynika z raportu Gurmana, dopiero Apple Vision Pro 3 mają być znacznie lżejsze.

Technologiczny gigant z Cupertino wprowadzi też nowy model lokalizatora AirTag 2, który ma oferować większy zasięg i ulepszone możliwości wyszukiwania. Z kolei odtwarzacz multimedialny (przystawka telewizyjna) Apple TV miałaby otrzymać szybszy procesor oraz układ Apple N1, który znalazł już zastosowanie w smartfonach z serii iPhone 17. Poza tym obsłużyłby Apple Intelligence i odświeżoną Siri.

Ostatnią nowością w 2025 roku ma być nowy głośnik HomePod Mini, który był spodziewany już na początku 2025 roku.

Plany Apple na 2026 rok – jakie nowości mają trafić na rynek?

Z kolei w 2026 roku Apple prawdopodobnie zaprezentuje: