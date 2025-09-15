iPhone’y, MacBooki i iPady to nie wszystko. Apple ma wielkie plany

Choć najnowsze iPhone’y już poznaliśmy, Apple ma jeszcze w zanadrzu kilka produktów, które chce pokazać w 2025 roku. Najnowszy raport zdradził też część planów technologicznego giganta z Cupertino na kolejny rok.
Nie tylko MacBooki i iPady – solidne plany Apple na 2025 rok
Premiera smartfonów z serii iPhone 17 miała miejsce 9 września 2025 roku. Nie minął więc nawet tydzień, a informator z Bloomberga – Mark Gurman – w swoim raporcie ujawnia, że Apple chce w tym roku pochwalić się jeszcze kilkoma ciekawymi nowościami.
Przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia producent z logiem nadgryzionego jabłka ma zamiar przedstawić nowe modele iPada Pro. Premiera planowana jest już na początek października 2025 roku. Jedną z nowości wdrożonych do tych urządzeń ma być nowy chipset Apple M5 oraz drugi przedni aparat, mający ułatwiać korzystanie z trybu portretowego.
Apple planuje też prezentację drugiej generacji Vision Pro. Sprzęt ten ma zostać wyposażony w chipset M5 i nową opaskę, jednak to 2027 rok ma być przełomowym dla tego komputera przestrzennego. Jak wynika z raportu Gurmana, dopiero Apple Vision Pro 3 mają być znacznie lżejsze.
Technologiczny gigant z Cupertino wprowadzi też nowy model lokalizatora AirTag 2, który ma oferować większy zasięg i ulepszone możliwości wyszukiwania. Z kolei odtwarzacz multimedialny (przystawka telewizyjna) Apple TV miałaby otrzymać szybszy procesor oraz układ Apple N1, który znalazł już zastosowanie w smartfonach z serii iPhone 17. Poza tym obsłużyłby Apple Intelligence i odświeżoną Siri.
Ostatnią nowością w 2025 roku ma być nowy głośnik HomePod Mini, który był spodziewany już na początku 2025 roku.
Plany Apple na 2026 rok – jakie nowości mają trafić na rynek?
Z kolei w 2026 roku Apple prawdopodobnie zaprezentuje:
- MacBook Pro z Apple M5 (warto zaznaczyć, że wyczekiwany model z wyświetlaczem OLED i cieńszą obudową najpewniej pojawi się dopiero po koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku),
- nowy laptop MacBook Air,
- dwa nowe monitory z 27-calowymi wyświetlaczami,
- budżetowy smartfon iPhone 17e (najpewniej z procesorem Apple A19),
- Smart Home Hub z nową wersją Siri i Apple Intelligence.