Wolę nowego Xiaomi od nowego iPhone’a

Za nami premiera iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, które staną się punktami odniesienia dla wielu smartfonów. Wśród nich znajdzie się też Xiaomi 17 Pro Max, który mnie bardziej przekonuje.

Xiaomi 17 Pro Max > iPhone 17 Pro Max

Chiński producent oficjalnie dziś przekazał, że jego kolejne, flagowe smartfony będą nazywały się Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max. Jest to związane z faktem, że mają bezpośrednio konkurować z najnowszymi iPhone’ami i mają im dorównywać również nazwą.

iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max (przynajmniej moim zdaniem) nie są przełomowe. Uważam nawet, że ich prezentacja podczas ostatniej konferencji Apple była wyjątkowo słaba, ponieważ poświęcono im zaskakująco mało czasu. Gdy producent skończył je omawiać, poczułem niedosyt i zapytałem nawet (z niedowierzaniem) innych członków redakcji Tabletowo, czy to już naprawdę koniec.

iPhone 17 Pro (źródło: Apple)

Wiele wskazuje na to, że smartfon Xiaomi 17 Pro Max będzie podobny do iPhone 17 Pro Max nie tylko pod względem nazwy, ale też wizualnie. Chińczycy wniosą jednak design swojego topowego modelu na wyższy poziom, ponieważ na prostokątnej wyspie na panelu tylnym znajdzie się także… wyświetlacz.

Co więcej, nie będzie on tak mały jak ekranik w Xiaomi Mi 11 Ultra (żywcem wyjęty z opaski Mi Band 5), tylko pokryje większą część wyspy, otaczając również dwa aparaty. Miał to ujawnić sam producent, który – jak podają źródła z Chin – ustawił jako awatar na swoim profilu widoczną poniżej grafikę (już ją zmieniono).

Xiaomi 17 Pro Max (źródło: Whylab | Weibo)

Już od dawna mówiło się, że jeden z nowych, flagowych smartfonów Xiaomi zostanie wyposażony w drugi wyświetlacz (wówczas jeszcze nazywano go Xiaomi 16 Pro Max). Dzięki większemu rozmiarowi powinien zaoferować szerszą funkcjonalność – podobno wśród nich znajdzie się nawet odpowiadanie na wiadomości.

Tutaj warto wspomnieć, że dwa dni przed premierą iPhone 17, prezentacją iPhone Air oraz debiutem iPhone 17 Pro i 17 Pro Max renomowany informator, Evan Blass, udostępnił na swoim profilu na platformie X rendery, na których nowe iPhone’y (z wyjątkiem „Siedemnastki”) mają ekrany na wyspie z aparatami. I choć wydawało się to nieprawdopodobne, to leakster wywołał konsternację.

źródło: Evan Blass

To jednak oczywiście się nie spełniło, natomiast zmaterializuje się w Xiaomi 17 Pro Max.

Co oprócz dodatkowego ekranu zaoferuje Xiaomi 17 Pro Max?

Specyfikacja Xiaomi 17 jest już w większości znana, podobnie jak parametry topowego modelu. Smartfon zaoferuje od 12 GB RAM LPDDR5X i 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1 oraz procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition i akumulator o pojemności 7500 mAh.

Na przodzie Xiaomi 17 Pro Max znajdzie się płaski ekran o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 2K, wykorzystujący technologię LIPO, natomiast na tyle trzy 50 Mpix aparaty, w tym jeden z sensorem SmartSens 590 o rozmiarze 1/1,28″ i drugi z matrycą o wielkości 1/1,95. Ten ostatni będzie teleobiektywem o budowie peryskopowej.

Premiera Xiaomi 17 Pro Max odbędzie się jeszcze we wrześniu 2025 roku w Chinach. Globalnego debiutu należy zaś spodziewać się najwcześniej pod koniec 2025 lub na początku 2026 roku.