Revolut przywraca wiarę w prawdziwy Black Friday

Nie przypominam sobie, aby Revolut w zeszłym roku tak hojnie sypał promocjami na Black Friday. W tym jednak brytyjski fintech, zgodnie z zapowiedziami, regularnie ogłasza kolejne specjalne oferty dla klientów, dzięki którym będą mogli zaoszczędzić (mniej lub więcej). Uzbierało się tego naprawdę sporo.

Promocje Revolut na Black Friday 2022

Brytyjski fintech nie zdecydował się od razu ujawnić wszystkich promocji, przygotowanych na tegoroczny Czarny Piątek lub wręcz Black Week 2022. W tym roku wiele sklepów i firm ogłosiło bowiem promocje, stworzone z myślą o Black Friday, na długo przed 25 listopada, kiedy to formalnie on wypada. To trochę zniekształca ideę tego „święta” zakupowego, lecz trzeba przyznać, że wiele ofert jest naprawdę atrakcyjnych – sprawdźcie chociażby rabaty na smartfony i inną elektronikę na Amazonie (polskim i niemieckim) – kupicie na nim m.in. składanego Samsunga Galaxy Z Flip 3 za mniej niż 3000 złotych!

Revolut świętuje tegoroczny Black Friday już od dwóch tygodni, kiedy to ogłosił, że posiadacze jego karty kredytowej dostaną podwyższony aż do 5% cashback przez nawet trzy miesiące (maksymalny zwrot w promocji wynosi 100 złotych). Później, w zeszłym tygodniu, dodano do tego specjalną ofertę na Plan Metal, dzięki której można wykupić go na rok za pół ceny, tym samym oszczędzając aż 250 złotych (aktualnie mogą z niej skorzystać już tylko nowi klienci).

Fintech zapowiadał, że promocji na Black Friday 2022 będzie dużo i nie rzucał słów na wiatr. Dziś poinformowano, że z okazji Czarnego Piątku zniósł opłaty za korzystanie z usługi Pay Later, która została udostępniona na szeroką skalę na początku października 2022 roku. Pozwala ona odłożyć płatność za zakupy na późniejszy termin. Standardowo za dodatkową opłatą, ale od dziś, tj. 21 listopada, będzie to bezpłatne. Co najważniejsze – aż do 25 grudnia 2022 roku, co powinno ulżyć Wam również przy okazji świątecznych zakupów. Jest jednak jeden „haczyk”.

Najnowsza promocja Revolut na Black Friday 2022 nie jest tak samo korzystna dla wszystkich użytkowników

Niestety, ponownie, podobnie jak w przypadku promocji na Plan Metal za pół ceny, obecni klienci traktowani są gorzej, bowiem osoby, które już korzystają z usługi Pay Later, rozłożą bezpłatnie na raty tylko co trzeci zakup powyżej 50 złotych. Nowi użytkownicy mogą zaś rozłożyć na raty spłatę każdego zakupu bez prowizji przez 45 dni od uruchomienia usługi.

źródło: Revolut

Co ważne, z usługi Pay Later można skorzystać zarówno w przypadku płatności w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Przed dokonaniem płatności kartą fizyczną lub wirtualną należy jednak włączyć w aplikacji tryb Pay Later. Ewentualnie można utworzyć specjalną kartę wirtualną Pay Later – każda płatność za jej pomocą automatycznie zostanie rozłożona na trzy raty. Maksymalny limit kredytowy wynosi 5000 złotych, ale jest on ustalany indywidualnie dla każdego klienta.