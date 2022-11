Plus daje rabaty na urządzenia Samsunga podczas Black Friday 2022

Chociaż Black Friday 2022 dopiero za kilka dni, to jednak wiele firm już teraz zdecydowało się przedstawić swoje oferty z okazji święta wyprzedaży. W Plusie dzięki czarnopiątkowym okazjom można taniej kupić urządzenia Samsung. Tym samym operator dołączył do marek Play i T-Mobile, które już w ubiegłym tygodniu przedstawiły swoje oferty.

Samsung taniej w Plusie

Specjalna oferta przygotowana z okazji Black Friday jest już dostępna dla klientów w sklepie internetowym Plusa. Operator zapewnia, że dzięki niej taniej można kupić urządzenia Samsunga. Klienci, którzy zdecydują się na zakup urządzenia w 12 ratach zapłacą odpowiednio za:

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 512 GB – 749 złotych na start oraz co miesiąc po 583,32 złotych. Łączna cena smartfona wyniesie dokładnie 7748,84 złotych . Firma podkreśla, że to oszczędność rzędu 750 złotych. Warto dodać że to jednak porównanie z ceną tego smartfona w ostatniej z promocji Plusa;

Samsung Galaxy Watch 5 40 mm WiFi – 1 złoty na start oraz co miesiąc po 84,83 złotych, czyli łącznie 1018,96 złotych – względem poprzedniej ceny operatora to obniżka o 300 złotych,

Samsung Galaxy Watch 5 44 mm WiFi – 1 złoty na start oraz co miesiąc po 93,17 złotych czyli łącznie 1119,04 złotych – względem poprzedniej ceny operatora to obniżka o 300 złotych;

Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm WiFi – 1 złoty na strat oraz co miesiąc po 133,17 złotych, czyli łącznie 1599,04 złotych – względem poprzedniej ceny operatora to obniżka o 500 złotych.

Pamiętajmy, że to oferty przygotowywane przez operatora i niektóre z urządzeń można obecnie kupić w bardziej atrakcyjnych cenach w innych sklepach internetowych. To jednak nie wszystko co przygotował Plus.

Każdy, kto zdecyduje się na abonament za minimum 55 złotych miesięcznie, dostanie dwukrotnie większy pakiet internetu 5G (jak podkreśla operator – najszybszego w Polsce) oraz dostęp do serwisu Disney+ nawet na dwa lata. Ponadto Plus umożliwia dobranie abonamentów dla bliskich za 1 złoty miesięcznie nawet przez 15 miesięcy.

Co ciekawego znajdziemy w ofertach innych operatorów?

Play oraz T-Mobile udostępnili klientom swoje oferty przygotowane z okazji Black Week już 17 listopada. Można w nich również znaleźć promocyjne ceny urządzeń. Na przykład w ofercie Play znalazł się smartfon vivo V21 5G za 799 złotych, motorola edge 30 neo 5G za 1199 złotych z głośnikiem Lenovo Smart Clock 2 lub realme 9 5G za 849 złotych. Oprócz tego w Play dwukrotnie powiększone zostały pakiety internetu, a ceny niektórych abonamentów obniżone.

Z kolei w T-Mobile najwięcej, bo nawet 2100 złotych można zaoszczędzić na telewizorze Philips 65″ OLED 4K UHD 65OLED707/12, który operator wycenił na 5899 złotych. Oprócz niego w ofercie znajdziemy na przykład smartfony: Samsunga Galaxy A23 5G za 999 złotych, czy Xiaomi Redmi Note 11S 6/128 GB za 999 złotych. Pełna oferta przygotowana z okazji Black Week dostępna jest na stronie internetowej T-Mobile.