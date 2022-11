Jeśli masz w portfelu 600 złotych, to w Black Friday 2022 możesz kupić niezły tablet

Ze wszystkich stron słyszymy, żeby uważać na okazje podczas Black Friday, jednak wśród czarnopiątkowych ofert można znaleźć prawdziwe perełki. Za tablet z dużym ekranem i naprawdę niezłymi parametrami zapłacicie nieco ponad 600 złotych. Co oferuje to urządzenie?

Specyfikacja wygląda całkiem dobrze, cena jeszcze lepiej

Alldocube iPlay 50 jest wyposażony w 10,4-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2K (2000×1200 piekseli). Ekran zyskał dopisek FullView dzięki wąskim ramkom o grubości 7,8 mm. Dodatkowo oferuje on użytkownikom system ochrony oczu oraz technologię In-Cell Full Lamination, która zapewnia lepsze podświetlenie ekranu i szybszą reakcję na dotyk. W ramce znajduje się 5 Mpix kamerka, przeznaczona do rozmów wideo, z kolei na tylnym panelu producent ulokował 8 Mpix aparat główny.

Pod maską tabletu umieszczono ośmiordzeniową jednostkę UNISOC T618, stworzoną w już dość starym, 12-nm procesie technologicznym. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Mali G52 3EE. Procesor jest w tym modelu wspierany przez 4 GB lub 6 GB RAM, a wielkość wbudowanej pamięci wewnętrznej wynosi 64 GB lub 128 GB. Tę pamięć można dodatkowo rozszerzyć za pomocą karty microSD o maksymalnej pojemności nawet 2 TB.

Urządzenie oferuje też akumulator o pojemności 6000 mAh, co według producenta powinno wystarczyć na 7 godzin odtwarzania wideo online i nawet 10 godzin odtwarzania wideo z pamięci wewnętrznej. Ponadto tablet został wyposażony w dwa sloty na karty SIM i moduł LTE, dwuzakresowe Wi-Fi, GPS oraz głośniki stereo. Całość działa na systemie operacyjnym Android 12.

źródło: Alldocube

Trzeba przyznać, że specyfikacja tabletu nie należy do najsłabszych, a do tego urządzenie ma bardzo przyjemny design. Całość ma tylko 8 mm grubości oraz metalową obudowę i płaskie krawędzie, co sprawia, że sprzęt wygląda na droższy niż jest w rzeczywistości. Przejdźmy teraz do tego, co najważniejsze, czyli do ceny.

Alldocube iPlay 50 będzie dostępny w serwisie AliExpress w specjalnej ofercie promocyjnej, dzięki której za wersję z 6 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej klienci zapłacą ~620 złotych. Tablet kupicie w tej cenie od 24 listopada 2022 roku, od godziny 9:00 czasu polskiego.

To nie jedyny taki deal

Jeśli w swoim portfelu znajdziesz nieco więcej pieniędzy, to możesz się zainteresować urządzeniem, o którym wspominałem Wam dokładnie tydzień temu. Tablet TECLAST M40 Plus oferuje 10,1-calowy wyświetlacz Full HD, ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT8183 wspierany przez 8 GB RAM oraz akumulator o pojemności aż 7000 mAh.

Jego promocyjna cena wynosi 825 złotych, jednak podczas zakupów można skorzystać z kuponów i dzięki nim jeszcze bardziej obniżyć cenę. Obecnie dzięki ich wykorzystaniu można kupić tablet za ~760 złotych.