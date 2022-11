Black Week w Play i T-Mobile. Zobacz, co możesz kupić taniej

Zaczęło się na całego. Mimo że Black Friday 2022 dopiero w przyszły piątek, 25 listopada, coraz więcej firm ogłasza „wokółczarnopiątkowe” promocje. Zrobili to już m.in. Netia i Revolut, a dziś swoje specjalne oferty na Black Week 2022 zaanonsowali również Play i T-Mobile.

Promocje na Black Week 2022 w Play

Operator nie zamierza czekać do przyszłego piątku – poinformował właśnie, że promocje na Czarny Piątek 2022 są dostępne już od 17 listopada 2022 roku, czyli od dzisiaj. Co przygotowano dla klientów? Przede wszystkim rabaty na smartfony i smartwatche, nawet do 1000 złotych, dla osób, które dobiorą do nich abonament M, L lub HOMEBOX. Taniej kupicie na przykład:

vivo V21 5G za 799 złotych (w sklepach od 1399 złotych),

Motorolę edge 30 neo 5G za 1199 złotych (w sklepach od 1749 złotych) z głośnikiem Lenovo Smart Clock 2 za 0 złotych,

Samsunga Galaxy Watch 4 40 mm Bluetooth za 599 złotych (w sklepach od 699 złotych),

HAMMERA Energy 2 Eco za 539 złotych (w sklepach od 799 złotych),

realme 9 5G za 849 złotych (zamiast 1099 złotych).

źródło: Biuro prasowe Play

Od dzisiaj klienci, którzy podpiszą nową umowę na abonament 5G na 24 miesiące, dostaną też dwa razy większy pakiet internetu z pełną prędkością: 120 GB w taryfie M, 250 GB w L i 300 GB w HOMEBOX. Jednocześnie cena oferty M została obniżona do 40 złotych miesięcznie, podczas gdy standardowa wynosi 60 złotych.

Co ważne, abonament M w promocyjnej cenie 40 złotych mogą kupić klienci przenoszący numer, podpisujący nową umowę i przechodzący z Play na kartę. Promocja nie jest dostępna dla osób przedłużających umowę.

Ponadto operator oferuje na Black Week 2022 internet mobilny na abonament z umową na 24 miesiące i pakietem 100 GB z pełną prędkością (potem pobieranie do 1 Mbit/s) co miesiąc za 20 złotych miesięcznie. Taką samą ofertę można też kupić z routerem za 1 złoty na start i 24 raty po 10,34 złotych każda (razem 249 złotych).

Czarnotygodniowe promocje operatora będą obowiązywały aż do 30 listopada 2022 roku.

Promocje na Black Week 2022 w T-Mobile

Czarny Tydzień potrwa u tego operatora od dziś, tj. 17 listopada, przez 12 dni, czyli aż do 28 listopada 2022 roku, kiedy to wypada Cyber Monday. T-Mobile informuje, że przygotowane promocje pozwolą klientom zaoszczędzić nawet 2100 złotych, a ponadto mogą oni kupić w niższych cenach nie tylko smartfony, ale też m.in. tablety i telewizory. Co ważne, zarówno bez umowy, w tym na 24 raty 0% (pod warunkiem terminowej spłaty rat), jak i z abonamentem. A jeśli wybierzecie taryfę abonamentową M Nielimitowana, zaoszczędzicie jeszcze więcej.

W obniżonych cenach kupicie na przykład:

Xiaomi Redmi Note 11S 6/128 GB za 999 złotych (w sklepach od 1149 złotych),

realme 9 8/128 GB za 999 złotych (w sklepach od 1299 złotych),

Samsunga Galaxy A23 5G za 999 złotych (w sklepach od 1399 złotych),

Samsunga Galaxy Watch 5 Pro 45 mm LTE za 1999 złotych (i za tyle samo można go też obecnie kupić w sklepach),

Philips 65″ OLED 4K UHD 65OLED707/12 za 5899 złotych (w sklepach od 7849 złotych; standardowa cena u tego operatora wynosi 7999 złotych, stąd informacja o rabatach do 2100 złotych).

Pełna oferta na Czarny Tydzień 2022 dostępna jest na stronie T-Mobile.