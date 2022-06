Ostatni flagowiec OnePlusa w 2022 roku nie ma już przed nami wielu tajemnic

OnePlus diametralnie zmienił swoją strategię. Do tej pory (od początku 2022 roku) producent wprowadził na rynek tylko jeden flagowy model i okazuje się, że jego tegoroczna oferta high-endów ograniczy się do jedynie dwóch smartfonów. Ten drugi, którego premiera zaplanowana jest na drugą połowę roku, nie ma już przed nami wielu tajemnic.

Reklama

OnePlus 10T 5G to „czekoladowy napój mleczny”

Według informacji, które podaje Max Jambor, nowy flagowiec chińskiej marki nosi oznaczenie kodowe „Ovaltine” (to czekoladowy napój mleczny – po więcej szczegółów na jego temat odsyłam do Wikipedii). Informator dodaje też, że smartfon nie będzie bazował na procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 jak OnePlus 10 Pro. W tym miejscu warto przypomnieć o doniesieniach z kwietnia, według których producent miał testować wersje z tym procesorem Qualcomma oraz MediaTekiem Dimensity 9000.

Istnieją więc dwa scenariusze, a nawet trzy. Pierwszy to zastosowanie układu Dimensity 9000. Drugi to użycie nowej platformy mobilnej Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Trzeci to wykorzystanie obu procesorów – nie byłby to pierwszy taki przypadek (zob. vivo X80). Najbardziej prawdopodobny wydaje się jednak ten drugi, ale OnePlus niejednokrotnie nas zaskakiwał, dlatego na tę chwilę nie można niczego wykluczyć.

O ile kwestia procesora nie została jeszcze rozstrzygnięta (ewentualnie na tę chwilę nie wie o tym nikt poza samym producentem), o tyle pozostała specyfikacja nie powinna już nikogo zaskoczyć. Według informacji, współpodawanych przez renomowanego informatora, Steve’a Hemmerstoffera (a.k.a. @OnLeaks), na pokładzie OnePlus 10T 5G znajdzie się prawdziwie flagowy zestaw podzespołów.

Specyfikacja OnePlus 10T 5G ujawniona przed premierą

Smartfon otrzyma wyświetlacz AMOLED z matrycą LTPO 2.0, dzięki czemu będzie mógł odświeżać obraz z częstotliwością od 1 Hz do 120 Hz. Ponadto ekran ma charakteryzować się przekątną 6,7 cala i rozdzielczością Full HD+. Urządzenie zasili akumulator o pojemności 4800 mAh, który ma wspierać ładowanie przewodowe o mocy aż 150 W.

Specyfikacja OnePlus 10T 5G ma obejmować również – w zależności od konfiguracji – 8 GB lub 12 GB RAM LPDDR5 i 128 GB albo 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Ponadto smartfon zaoferuje aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i zestaw trzech na tyle: 50 Mpix + 16 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro. Także w tym modelu swoje trzy grosze dorzuci Hasselblad.

OnePlus 10T 5G fabrycznie będzie pracował pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem OxygenOS 12 (przynajmniej poza Chinami). Już teraz wiemy również, że będzie to pierwszy flagowiec marki OnePlus bez fizycznego przełącznika trybów pracy na bocznej krawędzi.

Data premiery smartfona nie jest jeszcze znana.