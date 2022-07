Gollum, Robocop i wyścigi – podsumowanie wydarzenia Nacon Connect 2022

Francuska branża gier to nie tylko Ubisoft. Inicjatywę postanowił przejąć Nacon – wydawca gier oraz producent akcesoriów, który przekazał graczom wiele informacji na temat jego nadchodzących produkcji. To był intrygujący pokaz!

Co ciekawego zobaczyliśmy na Nacon Connect 2022?

Robocop: Rogue City to pierwsza, a zarazem jedna z najciekawszych gier pokazanych na Nacon Connect. W dynamicznym zwiastunie obserwujemy przebitki z dynamicznej strzelanki FPP, a także garść przerywników filmowych, inspirowanych tym wspaniałym uniwersum. Co ciekawe, w tytuł zagramy za nieco ponad rok, bo już w czerwcu 2023 roku, na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S

Za produkcję odpowiada polskie studio Teyon, mające na koncie przyjemne Terminator: Resistance (2019) oraz nieco mniej udane Rambo: The Video Game. Jak widać, ekipa obrała jasny cel rewitalizacji klasycznych bohaterów kina akcji. Czy Robocop będzie ich najlepszą próbą? Miejmy taką nadzieję!

Lord of the Rings: Gollum to nietypowa skradanka z perspektywy trzeciej osoby, w której pokierujemy stworzeniem chroniącym pierścienia. Celem jest przetrwanie, a obawą gniew Saurona. Premiera już 1 września 2022 roku, a tytuł zapowiada się na przyjemną opowieść dla fanów Władcy Pierścieni.

Futurystyczna wizja przeszłości? Takie rzeczy tylko w Steelrising! Już 8 września pokierujemy maszyną, której zadaniem jest ochrona Marii Antoniny. Jest co chronić, ponieważ Ludwik XVI wysłał potężną armię mechów. Rozgrywka mocno przypomina o takich Metal Gear Rising: Revengeance (2013), choć nie zabraknie tu wpływów z gier RPG oraz souls-like. Premiera na komputerach PC oraz PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Samochodowe szaleństwo

13 października 2022 roku – tę datę muszą sobie zapisać miłośnicy rajdów samochodowych. WRC Generations to ostatnia pozycja z tej serii od KT Racing, gdyż marka przejdzie następnie w ręce Codemasters i Electronic Arts. Ta seria jest niewątpliwie diamentem w portfolio wydawnictwa Nacon, choć niestety – nie na długo. Choć francuska ekipa nie ma budżetu twórców DiRT Rally 2.0 (2018), studio dzielnie usprawnia swoją grę rok po roku.

Tutaj mała prywata – dzięki PlayStation Plus Extra zagrywam się w WRC 10 (2021) i jestem pod pełnym wrażeniem trybu 50-lecia Rajdowych Mistrzostw Świata. Fantastyczny model jazdy oraz szczegółowe projekty tras spotkały się tutaj z samochodowymi legendami tej niesfornej księżniczki motosportu.

Dlatego też liczę, że WRC Generations będzie tę tradycję kontynuować. Nowością będzie system lig, który pozwoli graczom rozwijać swoje umiejętności na odcinkach specjalnych i ścigać się z ludźmi o podobnych zdolnościach. Taki ranking może być motywacją, jeśli tytuł nie zawiedzie pod kątem liczby tras oraz samochodów – tych hybrydowych i nieco bardziej klasycznych!

Nieco gorzej wygląda sytuacja z Test Drive Unlimited: Solar Crown. Dla KT Racing jest to ambitny projekt, lecz studio ciągle nie pokazało zbyt wiele, poza urywkami CG oraz fragmentami mapy Hong-Kongu. Spójrzcie na zwiastun i czekajcie cierpliwie – tytuł pojawi się dopiero w 2023 roku.

Bez szału, lecz bywało gorzej

Oglądaliście Nacon Connect 2022? Czy czekacie na jakąś grę przygotowaną przez francuskie wydawnictwo? Jak dla mnie, największym zaskoczeniem była gra o Robocopie oraz niepokojący stan Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Muszę jednak przyznać, prezentacja Nacon Connect 2022 była dość dobrze poprowadzona. Rzeczowe wypowiedzi od autorów gier, mnóstwo zwiastunów, a wśród nich sporo planktonu. Jak to mówią – nie można mieć wszystkiego. A tymczasem, koniecznie podzielcie się wrażeniami w komentarzach!