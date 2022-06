OPPO powinno już niedługo wprowadzić na globalny rynek nową serię Reno 8, która zadebiutowała w Chinach w maju 2022 roku. Według najnowszych informacji producent ponownie ma zdecydować się na trik, który już znamy – to będzie tzw. powtórka z rozrywki.

Pierwszy smartfon z serii OPPO Reno 8 jest już dostępny w Europie

Mimo że seria Reno 7 jeszcze pachnie świeżością w Europie, bo pierwsze smartfony z tej linii trafiły do sprzedaży w Polsce dopiero w maju 2022 roku, to na Starym Kontynencie „cichaczem” zadebiutował Reno 8 Lite, który w rzeczywistości nie jest nowym smartfonem, tylko modelem Reno 7 Lite pod inną nazwą. Nie wiadomo, co kierowało producentem, że zdecydował się na taki zaskakujący krok. Mimo wszystko czekamy na europejską premierę kolejnych urządzeń z rodziny Reno 8.

Na tę chwilę trudno jednak powiedzieć, kiedy ona nastąpi. W końcu seria Reno 7 zadebiutowała na Starym Kontynencie dopiero kilka tygodni temu, więc kolejna generacja nie wejdzie do sklepów w Europie w najbliższym czasie. Na pewno stanie się to w drugiej połowie 2022 roku, ale nie sposób powiedzieć, kiedy dokładnie. Mimo to wiemy już, czego się spodziewać.

OPPO Reno 8 Pro+ trafi do Polski jako inny smartfon. To nie będzie pierwszy taki przypadek

Pod koniec maja w Chinach zadebiutowały trzy modele: OPPO Reno 8, Reno 8 Pro i Reno 8 Pro+. Tak, w ojczyźnie producenta nie pokazano Reno 8 Lite, który jest sprzedawany w Europie jako zwykły recykling. Globalna premiera serii Reno 8 to kwestia czasu i wiemy już, że ponownie dojdzie do rebrandingu oraz przetasowania w ofercie. Coś podobnego miało już miejsce w przeszłości.

8 Ocena

Najnowsze informacje wskazują, że chiński model OPPO Reno 8 Pro+ będzie sprzedawany poza Chinami jako OPPO Reno 8 Pro (bez „plusa” w nazwie). Smartfon o oznaczeniu CPH2357 został dostrzeżony w bazie Geekbench i benchmark ujawnił, że został on wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 8100 2,85 GHz (lub Dimensity 8100-MAX, bo taki ma Reno 8 Pro+). Chiński OPPO Reno 8 Pro ma natomiast platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Ponadto benchmark ujawnił, że testowany smartfon miał 12 GB RAM i pracował na systemie Android 12. Można się zatem spodziewać, że na globalny rynek trafi (tylko) konfiguracja z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Reno 8 Pro+ (źródło: OPPO)

Jak zostało wspomniane, to nie będzie pierwszy taki przypadek – z podobnym mieliśmy już do czynienia w przeszłości, gdy chińska wersja OPPO Reno 6 Pro+ trafiła do Polski jako OPPO Reno 6 Pro 5G.