Apple Watch 8 może stać się tym, na co wielu czekało

Premiera Apple Watch 7 nieco rozczarowała. Wielu spodziewało się nowego designu i większej liczby zmian niż w rzeczywistości zostały zaprezentowane. Smartwatch jest oczywiście pod niektórymi względami lepszy od poprzednika, ale niedosyt nadal pozostaje. Wygląda jednak na to, że Apple Watch 8 może przynieść kilka fajnych zmian.

Apple Watch 8 z większą baterią

Aktualny model został wyposażony w większy wyświetlacz niż poprzednie modele, co wielu uznało za świetny ruch. Apple nie zamierza jednak na tym poprzestawać i planuje zaadoptować jeszcze większy wyświetlacz.

Z takimi rewelacjami przychodzi Mark Gurman z Bloomberga, który zdradza nieco więcej szczegółów na ten temat. Jego źródła donoszą bowiem o tym, że Apple Watch 8 zostanie wyposażony w ekran o przekątnej niemal 2 cali o rozdzielczości 410 na 502 piksele. Oznacza to większy ekran o blisko 5% – będzie to widoczne i odczuwalne.

Apple Watch Series 7 (fot. Tabletowo)

O tym, że te rewelacje mogą zawierać ziarno prawdy, może świadczyć niezależna informacja ze strony Ross Younga, który na Twitterze stwierdził, że jeden z modeli Apple Watch 8 otrzyma ekran o przekątnej 1,99 cala. To koresponduje z tym, o czym pisze Gurman. Co więcej, Young Ross pozyskał te informacje z innego źródła.

New size is larger, 1.99”. — Ross Young (@DSCCRoss) July 4, 2022

Wzmocniona obudowa w smartwatchu Apple

Nowy model powinien również otrzymać wzmocnioną i wytrzymalszą obudowę, co pozwala sądzić, że będzie to niestandardowa wersja inteligentnego zegarka. Za tymi zmianami pójdą najprawdopodobniej większe wymiary, a wraz z nimi pojemniejsza bateria – ta z pewnością będzie mile widziana, tym bardziej, że czas pracy wszelkich Apple Watchy jest co najmniej dyskusyjny.

Bez większych zmian powinna za to pozostać podstawowa wersja zegarka, która powinna przejąć zarówno design, jak i wymiary Apple Watch 7. Mówi się również o tym, że odświeżenia może doczekać się najtańszy wariant SE, który najprawdopodobniej doczeka się jedynie wymiany chipu na nowszy.

Niestety, więcej szczegółów nie jest znanych. Możemy przypuszczać, że jeśli Apple nie zmieni swojego planu wydawniczego, to nowe zegarki Apple Watch 8 powinniśmy zobaczyć już jesienią wraz z premierą smartfonów iPhone 14.