Szykuj pieniądze, bo wiemy, od kiedy (oficjalnie) kupisz Xiaomi Smart Band 7 i Xiaomi 12 Lite!

Nieoficjalnie Xiaomi Smart Band 7 jest już dostępny dla klientów na całym świecie, ale oficjalnie tylko dla wybranych. Już za kilka dni Xiaomi rozpocznie jego globalną sprzedaż, a przy okazji także nowego smartfona Xiaomi 12 Lite.

Xiaomi Smart Band 7 i Xiaomi 12 Lite są już dostępne, ale tylko dla wybranych klientów.

Wiemy jednak, kiedy rozpocznie się globalna sprzedaż nowej opaski i smartfona.

Xiaomi Polska też zapowiedziało dostępność Xiaomi Smart Band 7 w Polsce.

W świecie Xiaomi panuje prawdziwy chaos

To, co ostatnio dzieje się w przypadku urządzeń Xiaomi, przyprawia o zawrót głowy. Nasz Kolega Kacper zdołał kupić globalną wersję opaski Xiaomi Mi Band 7 na długo przed tym, jak Xiaomi Smart Band 7 został oficjalnie zaanonsowany w Europie. Co więcej, najnowszy smart band trafił już do sprzedaży w wybranych krajach w Europie Zachodniej, ale w Polsce jeszcze nie.

fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl

Podobnie pokręcona sytuacja jest w przypadku Xiaomi 12 Lite. Dziś kończy się przedsprzedaż tego smartfona w Azerbejdżanie, mimo że urządzenie nie zostało oficjalnie zaanonsowane na rynku globalnym – producent dopiero dwa dni temu (!) zaczął je w ogóle zapowiadać. Wygląda to na nieskoordynowane działania poszczególnych oddziałów Xiaomi i wywołuje niepożądane zamieszanie, które zwyczajnie może sfrustrować klientów w różnych krajach.

Globalna sprzedaż Xiaomi Smart Band 7 i Xiaomi 12 Lite ruszy już za kilka dni

Ten galimatias wkrótce się jednak skończy – pojawiła się bowiem informacja, że światowa premiera smartfona zaplanowana jest na 13 lipca 2022 roku – o północy czasu PST (o 9:00 czasu polskiego) rozpocznie się jego globalna sprzedaż. W tym samym momencie ma także wystartować sprzedaż najnowszej opaski Xiaomi.

Formalnie, przynajmniej na obecny stan naszej wiedzy, nie oznacza to oficjalnego rozpoczęcia sprzedaży w Polsce, bo polski oddział Xiaomi wciąż nie opublikował konkretnych informacji na temat dostępności nowych urządzeń w kraju nad Wisłą. Globalna dostępność Xiaomi Smart Band 7 i Xiaomi 12 Lite od godziny 9:00 czasu polskiego 13 lipca 2022 roku oznacza jednak, że nowe urządzenia będą mogli zamówić również klienci z Polski w oficjalnym sklepie Xiaomi na platformie AliExpress.

W Europie regularna cena Xiaomi Smart Band 7 została ustalona na 59,99 euro (równowartość ~290 złotych), natomiast nowy smartfon z serii Xiaomi 12 będzie kosztował ~500 euro (~2400 złotych). Niewykluczone jednak, że producent przygotuje specjalną ofertę cenową na start, ponieważ tak było chociażby w Hiszpanii, a poza tym w jego przypadku jest to właściwie standardem.

Osoby, które jednak nie będą chciały kupować nowych urządzeń na AliExpress, muszą poczekać. Jak długo? Tego wciąż nie wiemy, bo termin polskiej premiery nadal nie jest znany – w przypadku nowej opaski Xiaomi Polska używa mało precyzyjnego określenia „już wkrótce”.