Nie wiem, co Xiaomi musiałoby zrobić, żeby Xiaomi 12T Pro okazał się niewypałem

W portfolio Xiaomi można znaleźć całe mnóstwo ciekawych smartfonów. Niestety, część z nich nigdy nie wychodzi poza Chiny, czego najnowszym przykładem jest linia Xiaomi 12S. Rodzina Xiaomi 12T powinna być już dostępna globalnie (jako seria high-endowych modeli na drugą połowę 2022 roku), dlatego z niecierpliwością wyczekujemy jej oficjalnej premiery. A jest na co czekać. Naprawdę.

Seria Xiaomi 12T zadebiutuje w drugiej połowie 2022 roku.

W jej skład wejdą dwa smartfony: Xiaomi 12T i Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi 12T Pro zaoferuje m.in. procesor Snapdragon 8+ Gen 1, ekran 120 Hz, ładowanie 120 W i aparat 200 Mpix z OIS.

Xiaomi 12S nie będzie dostępny w Polsce, ale Xiaomi 12T już powinien

Seria Xiaomi 12 została zaprezentowana w Chinach 28 grudnia 2021 roku, ale dopiero 15 marca 2022 roku zadebiutowała na globalnym rynku. W Polsce natomiast jeszcze później – 31 marca br. Kilka dni temu (trzy miesiące po polskiej premierze Xiaomi 12, 12 Pro i 12X) Xiaomi zaanonsowało w swojej ojczyźnie linię Xiaomi 12S, która – co zostało już oficjalnie potwierdzone przez producenta – będzie dostępna ekskluzywnie w Chinach. Skoro więc na horyzoncie pojawiła się rodzina Xiaomi 12T, można się spodziewać, że ona już powinna być sprzedawana na całym świecie. Szczególnie że wskazują na to najnowsze informacje.

Xiaomi Mi 11T i Mi 11T Pro (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Smartfony z serii Xiaomi 12T mogą przyjąć rolę high-endowych modeli na rynku globalnym na drugą połowę 2022 roku oraz przełom 2022 i 2023 roku, ponieważ Xiaomi 13 zapewne nie trafi do sprzedaży na świecie wcześniej niż w połowie (jak Mi 11) lub nawet pod koniec pierwszego kwartału (jak Xiaomi 12) przyszłego roku.

O ile jednak nie wiemy, co zaoferuje Xiaomi 13 (wiadomo jedynie, że procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2), o tyle specyfikacja serii Xiaomi 12T nie jest już w dużej części tajemnicą. Najnowsze informacje wskazują, że będą to naprawdę świetnie i atrakcyjnie wyposażone smartfony.

Specyfikacja Xiaomi 12T Pro ujawniona przed premierą

Xiaomi 12T Pro zaoferuje godną prawdziwego flagowca specyfikację. Na pokładzie smartfona znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, wyświetlacz AMOLED, który będzie odświeżał obraz z częstotliwością 120 Hz i ma być najlepszym ekranem „w przedziale cenowym urządzenia”, aparat o rozdzielczości 200 Mpix optyczną stabilizacją obrazu i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 120 W. Ponadto smartfon będzie miał moduł NFC i preinstalowany system Android 12 z MIUI 13. Do sprzedaży trafić mają konfiguracje z 8 GB RAM i 128/256 GB pamięci wbudowanej, aczkolwiek możliwy jest też wariant z 12 GB RAM.

Kanał The Pixel na YouTube podaje, że Xiaomi 12T Pro trafi do sprzedaży w tym kraju „do końca 2022 roku” i będzie kosztował od 13 do 15 mln VND (równowartość ~2620-3025 złotych). Globalna premiera serii powinna zatem odbyć się jesienią br.

Parametry Xiaomi 12T są natomiast większą tajemnicą – na tę chwilę potwierdzone wydaje się jedynie, że smartfon zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 8100-Ultra. Nie wiadomo jednak, czy producent zdecydował się zmienić jeszcze więcej elementów specyfikacji. A tu trzeba przypomnieć, że Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro były prawie identyczne – różniły się przede wszystkim procesorem (odpowiednio MediaTek Dimensity 1200-Ultra i Qualcomm Snapdragon 888) oraz obsługiwaną mocą ładowania (odpowiednio 67 W i 120 W).