YouTube Shorts ma już roczek! Google ma się czym chwalić

YouTube Shorts to chyba najlepsze, co mogło przydarzyć się tej platformie wideo. Oczywiście pomysł został zaczerpnięty od TikToka, ale i tak się przyjął.

Pierwsza rocznica YouTube Shorts

Jak podaje polskie biuro prasowe YouTube, od chwili wprowadzenia filmy Shorts zgromadziły społeczność liczącą ponad 1,5 miliarda zalogowanych użytkowników na całym świecie. To spory sukces, biorąc pod uwagę, że platforma ma poważną konkurencję – TikTok przecież wciąż rośnie w siłę.

YouTube Studio- statystyki w aplikacji

Najnowsze statystyki z kwietnia 2022 roku wskazują, że Shortsy zawierające fragmenty dłuższych filmów wygenerowały ponad 100 miliardów wyświetleń. To solidne wyniki, z pewnością powtarzalne w kolejnych miesiącach.

Filmy Short odgrywają kluczową rolę w YouTube zarówno dla twórców, jak i widzów. Obecnie filmy Short ogląda co miesiąc 1,5 mld zalogowanych użytkowników, a dzięki kreatywnemu podejściu naszej społeczności usługa ciągle się rozwija. Chociaż dopiero zaczynamy naszą przygodę z filmami Short, nie możemy się doczekać wprowadzania kolejnych innowacji dla tej usługi, aby nasi twórcy mogli nadal wyrażać siebie, nawiązywać kontakt z odbiorcami oraz zwiększać swój zasięg i możliwości generowania przychodów na platformie. Neal Mohan, dyrektor YouTube ds. produktów

Co ciekawe, odkąd wprowadzono nowy format, kanały, na których znajdują się zarówno filmy Shorts, jak i długie treści, mają lepszy czas oglądania i wzrost liczby subskrybentów w porównaniu do tych, na których znajdują się tylko długie filmy. Zmienia to sposób, w jaki twórcy podchodzą do generowania treści.

Twórcy polubili remiksy

YouTube wciąż ulepsza Shortsy. Wprowadza funkcje wycinania i zielonego ekranu na iOS (wkrótce także na Androidzie), a także umożliwia przeglądanie rozbudowanych statystyk i danych danych dotyczących skuteczności określonych treści w naszych różnych formatach wideo: VOD (wideo na żądanie), transmisji na żywo i Shorts. Dzięki temu twórcy mogą skuteczniej personalizować i optymalizować strategie dotyczące treści, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości platformy zarówno pod względem zasięgu, jak i przychodów.

Aplikacja YouTube

YouTuberzy chętnie podejmują ten trop, starając się dywersyfikować sposoby docierania do odbiorców. Jeśli komuś udało się „wstrzelić” w Shortsy dość wcześnie, może teraz cieszyć się z dobrych wyników, zapewnianych przez YouTube, które wyraźnie promuje nowe filmy w krótkim formacie.