Smartfony tej marki tracą na wartości jak szalone. Sprzedasz je za bezcen lub w ogóle

Nowy smartfon kupuje się przede wszystkim z myślą o korzystaniu z niego przez okres (najczęściej) dwóch lat. Część osób ma jednak z tyłu głowy, że go później (lub nawet wcześniej) sprzeda. Posiadacze modeli tej marki nie mogą liczyć na duże kwoty w przypadku sprzedaży.

Które smartfony najwięcej tracą na wartości?

Duża część osób kupuje nowy smartfon wraz z abonamentem u operatora komórkowego co dwa lata. Najczęściej poprzednio używane urządzenie trafia do szuflady, ewentualnie do rąk kogoś z rodziny. Niektórzy jednak decydują się je odsprzedać i liczą, że odzyskają jak największą część wydanej na jego zakup kwoty. Nie zawsze jest to możliwe.

Według zebranych przez Statista danych, najszybciej na wartości traciły w 2021 roku modele z oferty marki Motorola – w ich przypadku średni spadek wartości wynosi aż ponad 85% rocznie! Wśród smartfonów sprzedawanych w 2021 roku najwięcej na wartości straciła Motorola One Hyper – aż 85,7%. Tylko nieco mniej Motorola razr (85,3%), a Motorola One 5G – 83,8%.

Ogromny spadek ceny Motoroli razr widoczny był również w Polsce – smartfon zadebiutował w Polsce w cenie 7299 złotych, a ostatecznie dało się go kupić za zaledwie 1999 złotych, czyli o ponad 5000 złotych (~73%) taniej.

Motorola RAZR za 1999 złotych w sklepie internetowym Orange (fot. Tabletowo.pl)

Ogromnie na wartości w 2021 roku straciły również modele z oferty LG: LG Velvet 5G – 84,1%, a LG V60 ThinQ – 82,8%. Trudno tu jednak mówić o zaskoczeniu, ponieważ wszystkie high-endowe smartfony LG bardzo szybko taniały, również w Polsce. Ponadto na początku kwietnia 2021 roku LG oficjalnie ogłosiło wycofanie się z tego segmentu – informacja ta mogła skutecznie zniechęcić konsumentów do kupowania jeszcze dostępnych urządzeń tej marki, a także tych „z drugiej ręki”, ponieważ użytkownicy bali się, że zostaną bez wsparcia (co jednak nie jest prawdą, gdyż LG zagwarantowało, że będzie wspierać najnowsze modele jeszcze przez jakiś czas).

Które smartfony najmniej tracą na wartości?

Osoby, które chcą najmniej stracić, odsprzedając smartfon, powinny wybrać iPhone’a. W 2021 roku najmniej na wartości stracił iPhone 12 Pro Max – 31,7%. Najwięcej zaś iPhone 12 mini, bo aż 43,8%, aczkolwiek nie jest to żadnym zaskoczeniem, gdyż w ujęciu globalnym cała seria iPhone mini okazała się sprzedażową klapą (z wyjątkiem Japonii, gdzie małe iPhone’y sprzedawały się bardzo dobrze).

W połowie stawki znalazł się zaś Google Pixel 5, który w 2021 roku stracił 49,8% na wartości. To wciąż duży, lecz i tak zdecydowanie mniejszy spadek niż w przypadku smartfonów marek LG i Motorola.

Jako ciekawostkę można dodać, że w 2021 roku mężczyźni częściej odsprzedawali swoje smartfony niż kobiety i najczęściej robiły to osoby w wieku od 25 do 34 lat (28,04% wszystkich odsprzedaży), a najmniej w wieku 65 lat i starsze (6,57%).