Android Auto zyska nowy wygląd i lepiej dostosuje się do wielkości ekranu

Podczas Google I/O 2022 zaprezentowane zostały nowości, które firma z Mountain View szykuje dla kierowców. Trzeba przyznać, że zmiany w Android Auto zapowiada się naprawdę interesująco.

Reklama

Spore odświeżenie interfejsu

Ostatnie większe zmiany w wyglądzie Android Auto zostały wprowadzone w 2019 roku. Otrzymaliśmy wówczas zauważalnie nowocześniejszy interfejs, a także zestaw udogodnień wpływających na komfort korzystania z oprogramowania w samochodzie.

Natomiast w kolejnej dużej aktualizacji twórcy zamierzają skupić się na trybie podzielonego ekranu, a także dostosowaniu interfejsu do różnych ekranów w samochodach.

Należy bowiem zauważyć, że w autach nie mamy konkretnego standardu w kwestii wyświetlaczy – dostępne są zarówno małe, jak i duże ekrany, które ustawione są pionowo lub poziomo. Dotychczas oprogramowania Google dla kierowców niekoniecznie dobrze radziło sobie z taką różnorodnością i przykładowo na ekranach pionowych zawsze pozostawało sporo niewykorzystanej przestrzeni.

Jak wynika z zapowiedzianych zmian, Android Auto w ramach przeprojektowania o nazwie Coolwalk, ma automatycznie dostosowywać się do prawie dowolnego rozmiaru ekranu w samochodzie.

Co więcej, priorytetowo został potraktowany tryb podzielonego ekranu, w którym do dyspozycji otrzymujemy trzy duże i interaktywne kafelki. Największy przeznaczony jest na nawigację, na drugim można wyświetlić m.in. elementy odtwarzacza muzyki (np. Spotify) lub aplikację do podcastów, a na trzecim pojawiają się kontekstowe sugestie z Asystenta Google.

Warto dodać, że trzeci kafelek w odświeżonym Android Auto będzie pokazywał m.in. analogowy zegar z datą, dane dotyczące czasu dotarcia do miejsca docelowego, przychodzące powiadomienia czy nieodebrane połączenia. Ma to sprawić, że liczba przypadków, w których użytkownik będzie musiał opuścić podzielony ekran, odczuwalnie spadnie.

Kolejnym ważnym elementem nowego interfejsu jest pasek boczny, który zależnie od ekranu w samochodzie, będzie przypięty do dolnego lub lewego boku wyświetlacza. Zapewni on szybki dostęp do Asystenta Google oraz pokaże informacje o aktualnej godzinie, sile sygnału i poziomie naładowania akumulatora w smartfonie.

Nowy Android Auto lepszy na mniejszych ekranach

Zespół rozwijający Android Auto nie zapomniał o użytkownikach samochodów, w których zamontowany jest mniejszy ekran. W przypadku wyświetlaczy mających około 5-6 cali będzie bowiem można korzystać z trybu podzielonego ekranu.

Znacząco odświeżony wygląd Android Auto ma trafić do użytkowników latem tego roku. Najpewniej cały proces udostępniania zostanie przeprowadzony stopniowo, więc niektórzy będą musieli poczekać trochę dłużej.