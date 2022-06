Dwie niecodzienne rzeczy w Samsungu Galaxy F13: bateria 6000 mAh i ładowarka w zestawie

Doczekaliśmy czasów, w których gdy mówimy o nowych smartfonach, człowieka dziwią takie rzeczy jak duża bateria czy ładowarka dołączana do zestawu. Dokładnie tym może się pochwalić nowy Samsung Galaxy F13.

Samsung Galaxy F13 – grubas z ładowarką

Samsung ma dla swoich wiernych fanów w Indiach nową zabawkę. Sporo waży i trudno trudno ją trzymać w jednej dłoni, ale jednego nie można jej odmówić – smartfon będzie naprawdę długo trzymał na baterii.

Galaxy F13, bo o nim mowa, jest łudząco podobny do Galaxy M13, z tą różnicą, że jest wyraźnie grubszy. Obudowa musi jednak gdzieś pomieścić baterię o pojemności 6000 mAh, prawda?

Ponieważ ostatnimi czasy nawet średniopółkowe Samsungi nie dostają ładowarki w opakowaniach ze smartfonem, a jedynie przewody do ładowania (ekologia, oszczędności – wiadomo), to radosnym zaskoczeniem jest to, że w zestawie z Galaxy F13 kupujący jednak znajdzie ładowarkę. Co prawda ma tylko 15 W mocy, więc możemy pomarzyć o szybkim uzupełnieniu energii, ale jednak to zawsze coś. No i na szczęście mamy tu już USB-C.

Smartfon do zadań codziennych

Samsung Galaxy F13 ma ekran LCD IPS o przekątnej 6,6 cala, działający w rozdzielczości Full HD+. To progres względem poprzednika. Dodatkowo wyświetlacz chroniony jest przez szkło Gorilla Glass 5. Raczej budżetowy rodowód zdradza sposób umiejscowienia przedniego aparatu – w wycięciu w wyświetlaczu. Oczko kamery współpracuje z matrycą 8 Mpix.

Gdyby pociągnąć temat aparatów, to z tyłu mamy do dyspozycji trzy obiektywy, z matrycami 50 Mpix, 5 Mpix (tutaj obiektyw ultraszerokokątny) oraz 2 Mpix. Na prostokątnej wysepce znajduje się jeszcze pojedyncza dioda LED, pełniąca rolę lampy błyskowej.

Budżetowiec korzysta z mocy procesora Samsung Exynos 850, który współpracuje z 4 GB RAM. Występować będzie w wersjach z 64 GB i 128 GB pamięci wewnętrznej. Dodatkowa przestrzeń pojawi się po umieszczeniu w slocie karty microSD. Maksymalna pojemność takiego nośnika to 1 TB.

Smartfon jest DualSIMem, działa na Androidzie 12 i – co ciekawe w tym przedziale cenowym – zapewnia ochronę danych biometrycznych przez Samsung Knox Security. Poza tym mamy standardowy zestaw łączności, obejmujący modem 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, a nawet gniazdo słuchawkowe.

Galaxy F13 sprzedawany będzie w dwóch wersjach: