Firma mPTech, w ofercie której znajdują się urządzenia marek myPhone, HAMMER i techbite, poinformowała o rozpoczęciu współpracy z operatorem OTVARTA. Według zapowiedzi, zyskają na niej przede wszystkim klienci, ale nie tylko, bo środowisko naturalne również.

Wakacyjna promocja: 100 GB za darmo od polskiego operatora i rabat 15% na urządzenia polskiej firmy

Zarówno firma mPTech, jak i OTVARTA składają się wyłącznie z polskiego kapitału. Można zatem powiedzieć, że jest to „narodowa współpraca”, która na dodatek ma przynieść wiele korzyści klientom obu przedsiębiorstw. Zapowiedziano bowiem, że będą oni mogli liczyć na promocje i ciekawe, atrakcyjne benefity.

„Wakacyjna promocja” to jeden z pierwszych owoców współpracy mPTech i OTVARTA. Potrwa ona do 31 sierpnia 2022 roku. W jej ramach klienci operatora będą mogli kupić wybrane telefony, smartfony oraz akcesoria marek myPhone i HAMMER w sklepie internetowym mPTech taniej o 15%.

Z kolei osoby, które kupią w tym samym sklepie dowolne urządzenie, oznaczone banerem „Extra 100 GB” i wybiorą ofertę O! Najlepsza!, O! Korzystna!, O! Swobodna! lub O! Gigantyczna!, otrzymają za darmo dodatkowy pakiet 100 GB internetu do wykorzystania przez cały okres trwania umowy.

Regulamin promocji „Wakacyjne rabaty” (PDF)

Regulamin promocji „Extra 100 GB na zawsze” (PDF)

Współpraca mPTech i OTVARTA będzie korzystna nie tylko dla klientów

W ogłoszeniu, anonsującym rozpoczęcie współpracy, znalazła się informacja, że partnerzy zamierzają się wzajemnie wspierać marketingowo oraz popularyzować najnowsze technologie, takie jak 5G i eSIM. „Elektroniczna karta SIM” jest bowiem rozwiązaniem ekologicznym i na dodatek wygodniejszym, bo pozwala znacznie szybciej zmienić operatora.

Trzeba też zauważyć, że klienci sieci OTVARTA mogą już korzystać z technologii eSIM (jej wydanie kosztuje 5 złotych), a w ofercie mPTech znajdują się zarówno smartfony z modemem 5G (zob. HAMMER Blade 5G), jak i obsługujące eSIM (zob. myPhone Now).

OTVARTA oferuje zaś abonamenty komórkowe w cenach już od 9,99 złotych do 49,99 złotych miesięcznie. W każdym zapewniany jest również dostęp do technologii 5G, a umowa podpisywana jest na czas nieoznaczony. OTVARTA korzysta z zasięgu sieci Plus.