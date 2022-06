Biedronka porzuca aplikację Twoja Biedronka. Będzie usuwać konta

Od 30 maja 2022 roku klienci mogą zainstalować nową, multifunkcjonalną aplikację Biedronki. Nie wszyscy jednak to zrobili, mimo że Jerónimo Martins Polska nieustannie do tego zachęca, kusząc m.in. ekskluzywnymi ofertami rabatowymi. Wkrótce jednak użytkownicy programu Twoja Biedronka będą musieli to zrobić, jeśli chcą pozostać na bieżąco z najnowszymi ofertami sieci.

Koniec aplikacji Twoja Biedronka

Jak donoszą m.in. Wirtualne Media i Wiadomości Handlowe, klienci otrzymują informację, że już 4 lipca 2022 roku wchodzą w życie nowe postanowienia Regulaminu i Polityki prywatności serwisu www.biedronka.pl. Wprowadzone zmiany dotyczą wyłączenia funkcjonalności konta w serwisie, co oznacza, że nie będzie można już założyć w nim konta, a istniejące zostaną bezpowrotnie usunięte.

Aktualnie po wejściu na stronę internetową sklepu, w sekcji „Moja Biedronka”, można znaleźć element „Zaloguj do Moja Biedronka”. Po przescrollowaniu na sam dół dostępne jest okno do logowania. Po zalogowaniu się można zobaczyć dane, na które została zarejestrowana karta programu lojalnościowego, a także wyrazić lub wycofać zgody marketingowe oraz na identyfikację przy kasie za pomocą numeru telefonu.

Jednocześnie klienci otrzymują informację, że stara aplikacja Twoja Biedronka za dwa tygodnie przestanie być zasilana nowymi ofertami. Oznacza to, że stracą oni dostęp do najnowszych gazetek z aktualną ofertą – to skutecznie może zachęcić klientów do zainstalowania nowego programu. A można go pobrać ze Sklepu Google Play (na system Android) i Apple App Store (na iOS).

Dlaczego warto pobrać i zainstalować nową aplikację Biedronki?

Nowa aplikacja Biedronka oferuje wiele przydatnych funkcji. Oprócz dostępu do wirtualnej wersji karty programu lojalnościowego, klienci znajdą w niej spersonalizowane oferty na podstawie swoich preferencji zakupowych oraz raz dziennie ekskluzywną ofertę rabatową w Shakeomacie (aby ją odkryć, trzeba potrząsnąć smartfonem).

Ponadto w aplikacji można znaleźć wirtualną gazetkę i funkcję skanera cen, a także historię zakupów. Dodatkowym udogodnieniem jest szybka płatność BLIK bez kodu – po konfiguracji wystarczy przy kasie wybrać opcję płatność BLIK bez kodu i potwierdzić ją w aplikacji banku na smartfonie.