Oto nowy Android 13. Google zapowiada dużo nowych funkcji

Google cały czas pracuje nad nowym systemem, sygnowanym zielonym robotem. Z tygodnia na tydzień Android 13 staje się coraz bardziej dojrzały, w czym pomagają zarówno deweloperzy, jak i użytkownicy, którzy mogą instalować na swoich (wspieranych) smartfonach wersje beta. Dziś udostępniono Android 13 beta 2 i zaanonsowano szereg nowych funkcji w kolejnej generacji Androida.

Android 13 – co nowego?

Android 13 ma dać użytkownikom większą kontrolę nad tym, jakie dane udostępniają oraz nad plikami, do których dostęp dostają aplikacje. W drugim przypadku, zamiast dawać programowi dostęp do całej pamięci wewnętrznej urządzenia, można zezwolić na dostęp do jedynie zdjęć i filmów lub muzyki i plików audio. Co więcej, w systemie pojawi się opcja zezwolenia na dostęp wyłącznie do wybranych zdjęć lub wideo, a nie do całej biblioteki tego typu plików.

Urządzenia z systemem Android 13 będą musiały również zapytać użytkownika o możliwość wysyłania powiadomień. Jednocześnie Google zmniejsza liczbę programów, które żądają dostępu do lokalizacji (na przykład nie będzie wymagane przyznanie go aplikacjom, aby umożliwić skanowanie WiFi).

Ponadto system ma co jakiś czas wyświetlać rekomendacje i opcje zwiększające prywatność użytkownika. Android 13 będzie też automatycznie usuwał historię schowka treści po krótkim czasie. Google zapowiedziało także, że jeszcze w tym roku zaprezentuje ujednoliconą stronę ustawień bezpieczeństwa i prywatności, gdzie znajdą się (w jednym miejscu) wszystkie ustawienia z tej dziedziny wraz ze wskaźnikami i zalecanymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Nowy Android 13 pozwoli też jeszcze bardziej spersonalizować wygląd smartfona. Użytkownicy będą mieli do wyboru zestawy gotowych wariantów kolorystycznych. System umożliwi również rozszerzenie wybranego motywu poza aplikacje Google, aczkolwiek funkcja początkowo będzie dostępna wyłącznie na wspieranych smartfonach z serii Pixel. Ponadto ogłoszono nowy widżet do kontrolowania multimediów – dostosuje on swój wygląd do odtwarzanej muzyki i będzie zawierał okładkę albumu.

Android 13 umożliwi jednak nie tylko personalizację wyglądu, ale pozwoli również ustawić wybrany język w każdej aplikacji. Użytkownik będzie mógł ustawić preferencje językowe dla każdego programu w Ustawieniach.

Android 13 ma również korzystać z rozwiązań z Androida 12L na urządzeniach z większym wyświetlaczem – pojawi się na nich zaktualizowany pasek zadań, dzięki czemu użytkownik będzie mógł łatwo przełączać się pomiędzy widokiem jednego i podzielonego ekranu. Wystarczy, że przeciągnie i upuści po jednej lub drugiej stronie aplikację z biblioteki, aby włączyć wielozadaniowość.

Android 13 usprawni też korzystanie z rysika – gdy użytkownik będzie z niego korzystał, jednocześnie będzie mógł spokojnie położyć dłoń na ekranie, ponieważ nie zostanie ona mylnie rozpoznana przez system (Android całkowicie ją zignoruje). Ponadto Google zapowiedziało, że w najbliższych tygodniach zaktualizuje ponad 20 swoich aplikacji, aby mogły one wykorzystać zalety dodatkowej przestrzeni i nowych funkcji. Ten sam proces mają przejść też popularne programy firm trzecich, jak TikTok, Facebook i Zoom.