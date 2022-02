Android na Twoim smartfonie może być ładny! Czekaj na Material You

Funkcja adaptacyjnej zmiany kolorów interfejsu to jedna z głównych zmian w wyglądzie Androida 12. Google pragnie, by dzięki niej każdy smartfon stał się jeszcze bardziej unikatowy. Właśnie dlatego producent robi wszystko, by jak najszersze grono użytkowników mogło korzystać z dobrodziejstw Material You.

Reklama

Język Material Design wciąż ulepszany przez Google

Jeśli choć trochę śledzicie wiadomości ze świata smartfonów, nazwa Material Design z pewnością niejednokrotnie obiła wam się o uszy. Jest to język projektowania, który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne wraz z Androidem 5.0 Lollipop, czyli ponad 7 lat temu.

Od tamtej pory był on udoskonalany przez Google, a w 2018 przeszedł gruntowne odświeżenie, co przełożyło się na zmiany w wyglądzie zdecydowanej większości usług i aplikacji producenta. Wielu deweloperów aplikacji wdrożyło również modyfikacje do swoich własnych aplikacji.

Rok 2021 to kolejny wielki krok dla języka Material Design. W systemie Android 12 interfejs stał się jeszcze bardziej dostosowany do użytkownika, a dzięki zastosowaniu nowego silnika motywów, wybrane elementy systemu i aplikacji dostosowują swoją kolorystykę na podstawie aktualnie ustawionej tapety. Całość nazwano Material You, co ma podkreślać mnogość możliwości personalizacji w systemie Android.

Material You trafi na wiele smartfonów

W najnowszym poście na blogu dla deweloperów Google zapowiada rozszerzenie dostępności elementów Material You na kolejne smartfony. Jak zapowiada producent, nowy wygląd interfejsu, a przede wszystkim funkcja dynamicznego dostosowywania akcentów kolorystycznych w uruchamianych aplikacjach, trafi do wielu urządzeń działających pod kontrolą Androida 12.

Firma współpracuje z producentami, takimi jak Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo, realme, Xiaomi czy Tecno w celu dopracowania tej funkcji w nadchodzących aktualizacjach oprogramowania oraz na kolejnych urządzeniach, jakie będą miały premierę w przyszłości. Mówi się, że dynamiczna zmiana kolorystyki aplikacji ma być wkrótce obowiązkowa dla wszystkich producentów.

By nie pozostawać gołosłownym, Google dołączyło do wpisu grafikę prezentującą zrzuty ekranu, pochodzące z różnych urządzeń kilku producentów. Na każdym z nich widoczna jest aplikacja Gmaila z wysuniętym panelem bocznym w różnych kolorach, co również stanowi element Material You.

fot. Google

Nowe narzędzia dla deweloperów

Nowy Material Design nie miałby jednak sensu, gdyby nie aplikacje stworzone w oparciu o niego. W związku z tym Google zmienia poradniki dla deweloperów aplikacji, a także zapowiada aktualizację narzędzi służących do tworzenia interfejsu wykorzystującego Material You. Mają się one pojawić w ciągu najbliższych miesięcy.

Producent zapewnia, że będą to te same wskazówki i narzędzia, z których korzystał zespół Google odpowiedzialny za tworzenie aplikacji takich jak Gmail, Zdjęcia czy Chrome. W związku z tym można oczekiwać, że będą to wartościowe materiały, dzięki którym interfejs wielu aplikacji będzie jeszcze bardziej spersonalizowany.