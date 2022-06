Raper nawiązuje do „zielonych wiadomości”, a Google odbija piłeczkę i śmieje się z iOS

Muzyka może łączyć ludzi, lecz równie dobrze może ich ze sobą skłócać. Znany raper Drake w jednej ze swoich najnowszych piosenek nawiązał do trwającej od lat batalii mobilnych systemów operacyjnych, co zdecydowanie nie przeszło bez echa. Google dość szybko zareagowało, wykorzystując kolejną okazję do zażartowania z Apple.

Piosenka o zielonych SMS-ach

Rapera o pseudonimie Drake raczej większości osób nie trzeba przedstawiać. Ten pochodzący z Kanady wykonawca jest popularny wśród młodzieży i dorosłych. Stał się jedną z ikon popkultury. Nic więc dziwnego, że jego najnowszy album „Honestly, Nevermind” wywołuje pewne kontrowersje wśród odbiorców.

Piosenka zatytułowana „Texts Go Green” dała Google okazję do małych żartów ze swojego największego konkurenta, czyli Apple. Firma wykorzystała sam tytuł piosenki, nawiązujący do zielonych dymków w aplikacji wiadomości na iOS, by wytknąć Apple brak wsparcia protokołu RCS.

#TextsGoGreen hit us different, that’s why we had to drop this unofficial lyric explainer video #GetTheMessage 💚😏 pic.twitter.com/dPxt9yZjCG — Android (@Android) June 18, 2022

Jeśli nie wiecie o co chodzi z zielonymi dymkami wiadomości, spieszę z pomocą. Mianowicie, pojawiają się one, kiedy wiadomości wysyłane są za pomocą protokołu SMS – czyli gdy osoba używająca iMessage jest poza zasięgiem, wyrejestruje się z usługi lub zablokuje swojego rozmówcę, a także w przypadku pisania z osobami nieposiadającymi iPhone’a.

Zielone dymki wiadomości wielokrotnie bywały kością niezgody pomiędzy posiadaczami iPhone’ów oraz właścicielami smartfonów z Androidem. Skala problemu czasami jest tak duża, że bycie „zielonym” ściąga na (przeważnie nastoletniego) użytkownika falę hejtu. Oczywiście, są to skrajne przypadki, lecz niestety nadal do nich dochodzi.

Google twierdzi, że RCS zakończy wojnę kolorów

Zespół Androida podkreśla, że wiadomości mogłyby już nigdy nie być zielone, gdyby Apple zdecydowało się wdrożyć protokół RCS do swojego systemu operacyjnego. Google coraz częściej krytykuje swojego konkurenta za brak implementacji tego rozwiązania w iOS, gdyż na takim zabiegu wszyscy wyszliby korzystnie.

Dzięki wprowadzeniu Rich Coomunication Services do iMessage, wiadomości pomiędzy użytkownikami obydwu platform mogłyby zyskać szyfrowanie end-to-end, obsługę wysokiej jakości zdjęć, przesyłanie dokumentów i innych plików, potwierdzenie dostarczenia wiadomości, udostępnianie lokalizacji i wiele więcej.

Aplikacja Wiadomości dla systemu Android, w przeciwieństwie do iOS, wspiera komunikację w nowym standardzie (fot. Google)

Aplikacja Wiadomości, dostępna dla użytkowników systemu Android, pozwala na odbieranie i przesyłanie wiadomości w standardzie RCS już od dawna a kolejni producenci sprzętu oraz operatorzy komórkowi dodają obsługę tego standardu u siebie. Najbardziej uparte pozostaje wciąż Apple, które nabrało wody w usta i zachowuje się jakby nowy standard komunikacji w ogóle nie istniał.