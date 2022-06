Dokąd na wakacje w 2022 roku? Zobaczcie, gdzie według Google wybierają się Polacy

Polacy potrafią być bardzo skrupulatni, jeśli chodzi o planowanie wakacji. Często rozpoczyna się ono wyszukiwaniem informacji na temat noclegów w internecie. Jakie miejsca są według Google najczęściej sprawdzane?

Noclegi i loty coraz częściej wyszukiwane

Google zauważyło, że Polacy znacznie częściej niż rok temu wyszukują w sieci informacji na temat najlepszych miejsc na urlop. Ponieważ sezon wakacyjny ruszył na dobre, a zniesienie ograniczeń w podróżowaniu przełożyło się na znacznie większy komfort psychiczny przemieszczania się rożnymi środkami transportu i wyjeżdżania poza granice Polski, nie dziwi nas, że wyszukiwarka Google odnotowała prawdziwy boom na hasła związane z turystyką.

Jak podaje firma, liczba wyszukiwań noclegów wzrosła w maju aż o 40% w skali rok do roku. Co więcej, w tym roku liczba wyszukiwanych haseł dotyczących lotów była znacznie wyższa niż nawet w latach przed pandemią. Chętniej niż rok temu wybieramy też podróże zagraniczne niż krajowe.

Już rok temu widzieliśmy znaczącą zmianę trendu w preferencjach Polek i Polaków co do wyboru kierunków wakacyjnych w porównaniu do pierwszych, “pandemicznych” wakacji w 2020. Pojawiło się większe zainteresowanie podróżami lotniczymi oraz coraz chętniej planowane były podróże zagraniczne. Dziś z pewnością możemy potwierdzić hipotezę, że w pierwsze wakacje bez znaczących obostrzeń Polki i Polacy wrócą do przedpandemicznych przyzwyczajeń i będą przypominały bardziej 2019 rok niż poprzednie lata w trakcie pandemii. Mówi o tym na pewno wielkość wyszukiwań związanych z lotami, która w maju 2022 już przekroczyła rekordowy poziom z lipca 2019. Jacek Bisiński, Travel Industry Manager w Google

Gdzie na wakacje w Polsce? TOP wyszukiwań w Google

Polacy przede wszystkim interesują się wakacjami w kraju. W internecie sprawdzają atrakcje lokalne, ale także wiążące się z przebyciem kilku setek kilometrów – byle w obrębie granicy rodzimego państwa. W maju tego roku hasła powiązane z atrakcjami turystycznymi były wyszukiwane przez Polki i Polaków o 20% częściej niż w roku ubiegłym.

TOP 10 lokalizacji, które sprawdzali Polacy, to:

Energylandia, Zakopane, Park wodny Suntago, Szklarska Poręba, Kazimierz Dolny, Karpacz, Zoo we Wrocławiu, Kołobrzeg, Szczyrk, Bieszczady.

Na wakacje za granicę

Wakacyjne planowanie to nie tylko urlopy w Polsce. W maju 2022 roku 55% wyszukiwań związanych z podróżami dotyczyło lokalizacji w naszym kraju, a kierunki zagraniczne stanowiły 45%. To niemalże takie same proporcje jak sprzed pandemii.

Co najchętniej sprawdzali Polacy? Oto pięć najczęściej wyszukiwanych krajów, kolejno pod względem popularności;

Włochy, Grecja, Hiszpania, Turcja, Chorwacja.

Wychodzi na to, że trendy w wyszukiwarce Google dość trafnie ilustrują nasze zainteresowania dotyczące podróży.

Przy okazji pozdrawiamy naszych Czytelników, przebywających obecnie na urlopach – życzymy dużo słońca i tanich gofrów!