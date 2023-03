W Polsce nie ma lidera 5G – żaden operator nie jest „naj”

Technologia 5G weszła pod strzechy polskich domostw i operatorzy na każdym kroku biją po oczach komunikatami o „internecie 5G”. Szkopuł w tym, że tak naprawdę 5G w Polsce jest jeszcze w powijakach i rozwinie skrzydła dopiero za kilka, a może nawet kilkanaście miesięcy, po pomyślnie przeprowadzonej aukcji 5G i uruchomieniu 5G w dedykowanej jej paśmie częstotliwości. Teraz mamy dopiero namiastkę „prawdziwego 5G”.

5G wchodzi pod strzechy

Plus w tym tygodniu poinformował, że wszyscy jego klienci, bez względu na wykupioną ofertę, będą mogli korzystać z 5G. Z kolei Vectra już pod koniec 2022 roku udostępniła bezpłatnie wszystkim swoim klientom dostęp do 5G, ale obsługuje ona znacznie mniej użytkowników ofert mobilnych. Czynione przez operatorów kroki i zmiany w ofertach sprawiają, że z technologii 5G może korzystać coraz więcej osób.

Tak się składa, że ja też, ale ręcznie wyłączyłem łączność 5G w swoim smartfonie, bo nie widzę powodów, dla których – jako klient korzystający z zasięgu Play – miałbym z niej korzystać. Nawet gdybym jednak był klientem Plusa, który tytułuje się „liderem technologii 5G”, postąpiłbym tak samo. Bo chociaż faktycznie bryluje on pod względem prędkości pobierania, to w pozostałych aspektach nie jest już „naj” – konkurencja, która zapewnia mniejszą prędkość pobierania, ma lepsze wyniki pod względem średniej prędkości wysyłania danych i opóźnienia (im niższe, tym lepiej).

W Polsce nie ma niekwestionowanego lidera 5G. Według danych, zebranych przez RFBenchmark w lutym 2023 roku, najwyższa średnia prędkość pobierania danych była w Plusie (151 Mbit/s), najwyższa średnia prędkość wysyłania danych w T-Mobile (38,4 Mbit/s), a najniższe opóźnienie w Play (29,2 ms).

Prędkość internetu 5G w Polsce w lutym 2023 roku (fot. Tabletowo.pl)

Pro forma trzeba jednak zauważyć, że Plus informuje, iż hasło „lider technologii 5G w Polsce” odnosi się do najwyższej technologicznej prędkości Internetu 5G (dzięki wykorzystaniu pasma 2600 MHz TDD) i największego zasięgu populacyjnego. Z tymi faktami nie sposób dyskutować, ale nie zmienia to faktu, że w ujęciu holistycznym (tj. całościowym) żaden operator nie wyprzedza swojej konkurencji. Czekamy z niecierpliwością, aby przekonać się, czy po uruchomieniu internetu w paśmie częstotliwości 3,6 GHz to się zmieni, bo potencjał jest ogromny.

Jak szybki jest internet 4G i 3G w Polsce?

W lutym 2023 roku użytkownicy aplikacji RFBenchmark przeprowadzili łącznie 420552 testy – już 10,54% pomiarów wykonano w technologii 5G (w styczniu 2023 roku było to 9,6%). Wciąż najpopularniejsza jest sieć 4G (83,9% badań), a najmniej 3G (5,56%), która już w kwietniu zostanie wyłączona w T-Mobile, a w Orange w 2025 roku.

W przypadku internetu 4G najwyższą średnią prędkość pobierania zapewniło T-Mobile (43,9 Mbit/s), natomiast Play zarówno najwyższą średnią prędkość wysyłania danych (22,8 Mbit/s), jak i najniższe opóźnienie (31,7 ms). Jeśli zaś chodzi o internet 3G, to najwyższą średnią prędkość pobierania i wysyłania odnotowano u T-Mobile (odpowiednio 13,8 Mbit/s i 5,9 Mbit/s), a najniższe opóźnienie w Play (36,4 ms).