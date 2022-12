TYLKO U NAS! Vectra wprowadza do swojej oferty dostęp do sieci 5G. Jak się sprawdza?

Choć „prawdziwego 5G” w Polsce jeszcze nie ma, bo aukcja na rozdysponowanie nowych pasm częstotliwości dla operatorów wciąż się nie odbyła, to kolejne sieci wprowadzają własne oferty z tym, co można nazwać czymś à la 5G. Do tego grona dołączyła Vectra.

Vectra z internetem 5G w ofercie

Vectra niespecjalnie tym się chwali, ale okazuje się, że od 1 grudnia br. operator wprowadził do swojej oferty mobilnej dostęp do sieci 5G. Dowiedzieliśmy się tego po kontakcie z biurem prasowym sieci.

Jak przekazano nam w komunikacie, 5G jest dostępne bez dodatkowych opłat we wszystkich planach sieci mobilnej, a więc w usługach Bezlimit 10GB, Bezlimit 20GB i Bezlimit 60GB – i to nie tylko dla nowych klientów, ale także tych, którzy już korzystają z usług operatora.

Vectra – oferta dla nowych klientów

Na stronie operatora nie znajdziemy na razie żadnych wzmianek na ten temat. Zwykle obsługa 5G jest w takich wypadkach mocno podkreślana, a czasem nawet szeroko reklamowana. Zakładka usług mobilnych Vectry na razie jest wolna od takich materiałów. Nawet podlinkowane regulaminy nie wspominają o obsłudze sieci 5G. Skąd więc pewność, że to już działa?

Sprawdzamy, jak szybki jest interet 5G w Vectrze

Postanowiliśmy przetestować szybkość oferowanego łącza 5G. Z jakim wynikiem?

Z poniższych zrzutów ekranu speetestu można wyciągnąć dwa główne wnioski:

Jak na razie, internet 5G w Vectrze nie jest zbyt szybki, Całość opiera się na rozwiązaniach sieci Play.

Jedno zapewne wynika z drugiego. Vectra dostarcza usługę w oparciu o infrastrukturę Play, które raczej nie bryluje w porównaniach szybkości internetu. O tyle dobrze, że za obsługę 5G sieć nie żąda dodatkowych pieniędzy.

Test szybkości interentu mobilnego Vectry w LTE+ Test szybkości interentu mobilnego Vectry w 5G



Jak przekazał operator, aby skorzystać z 5G należy mieć smartfon lub inne urządzenie obsługujące sieci o szybkim transferze danych, a także znajdować się w zasięgu sieci 5G. Co prawda na stronie Vectry znajduje się orientacyjna mapa zasięgu, ale nie można przefiltrować na niej wyników dla 5G.

Vectra zapewne wkrótce zaktualizuje swoją stronę, jak i regulaminy, żeby uwzględnić funkcjonującą już zmianę w szczegółach oferty.