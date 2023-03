Virgin Mobile wreszcie z VoLTE i Wi-Fi Calling. Play ogłasza także inne nowości

Przed właśnie rozpoczynającym się weekendem mamy bardzo dobrą wiadomość dla użytkowników Virgin Mobile. Otóż mogą oni wreszcie korzystać z technologii VoLTE i Wi-Fi Calling. Ponadto Play ogłosił poszerzenie dostępności HD Voice+ i wprowadzenie ViLTE.

Wyczekiwane usługi dostępne w Virgin Mobile

Zarówno VoLTE, jak i Wi-Fi Calling, dostępne są w ofertach wielu sieci komórkowych w Polsce, co z pewnością jest przydatne dla użytkowników. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, z czym faktycznie mamy do czynienia, to zapraszamy naszego tekstu opisującego oba rozwiązania. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że od momentu publikacji pojawiło się sporo nowych smartfonów, które wspierają VoLTE i Wi-Fi Calling.

Natomiast teraz dowiedzieliśmy się, że obie technologie są wdrażane w Virgin Mobile. Klienci sieci dzięki VoLTE zyskują m.in. dostęp do rozmów w słyszalnie lepszej jakości. Natomiast Wi-Fi Calling umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz SMS-ów z wykorzystaniem sieci Wi-Fi, co z kolei może okazać się przydatne w miejscach, gdzie zasięg sieci komórkowej jest na niezadowalającym poziomie. Dodatkowo technologia pozwala ominąć koszty roamingu.

Na chwilę obecną nowe usługi dostępne są w ofertach Virgin Mobile na Kartę. Natomiast w przypadku ofert abonamentowych trwają prace nad ich wdrożeniem. Jeśli chcecie sprawdzić, czy Wasz smartfon obsługuje omawiane technologie, to wystarczy wejść na stronę Play.

(fot. bruce mars / Pexels)

Nowości w Play: HD Voice+ (EVS) oraz ViLTE

Orange w zeszłym tygodniu poinformowało o uruchomieniu kodeku EVS dla iPhone’ów 11 i wszystkich nowszych modeli w rozmowach pomiędzy Orange i Play. Fioletowy operator również pochwalił się, że rozwiązanie stało się dostępne dla połączeń wychodzących z iPhone’ów w sieci Orange. Należy bowiem tutaj zaznaczyć, że od połowy 2021 roku wszyscy użytkownicy sieci Play spełniający określone warunki, mogli korzystać z HD Voice+, ale wyjątkiem były właśnie połączenia wychodzące z iPhone’ów w sieci Orange.

Co więcej, fioletowy operator ogłosił, że we współpracy z Orange uruchomił połączenia ViLTE (Video over LTE). Umożliwia to nawiązanie połączenia wideo między klientami tych dwóch sieci. Najlepsze jest to, że do obsługi takiego rozwiązania nie jest potrzebna żadna dodatkowa aplikacja.

Warto mieć na uwadze, że jeśli chcemy korzystać z ViLTE, to smartfon musi być znajdować się w zasięgu VoLTE lub Wi-Fi Calling. Dodatkowo musimy mieć model, który obsługuje omawiane rozwiązanie – pełną listę urządzeń wspierających technologię znajdziecie we wpisie na oficjalnym blogu operatora.