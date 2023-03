Internet 5G zwolnił w Polsce. Co się stało?

Technologia 5G pozwala osiągać niedostępne wcześniej prędkości transmisji danych. Aktualnie dostępny w Polsce internet 5G w większości przypadków jest jednak relatywnie wolny, a w ostatnich tygodniach dodatkowo zwolnił.

Prędkość internetu 5G w Polsce

SpeedTest.pl opublikował najnowszy ranking internetu mobilnego. Od niedawna benchmark podaje osobne wyniki dla technologii 5G, dzięki czemu możemy obserwować, jakie prędkości pozwala osiągnąć. Cóż, okazuje się, że w przypadku dwóch operatorów prędkość transmisji danych zwolniła względem poprzedniego miesiąca, tj. stycznia 2023 roku.

10.2022 11.2022 12.2022 01.2023 02.2023 Plus pobieranie: 139,2 Mbit/s

wysyłanie: 18,3 Mbit/s pobieranie: 141,6 Mbit/s

wysyłanie: 17,8 Mbit/s pobieranie: 139,3 Mbit/s

wysyłanie: 17,8 Mbit/s pobieranie: 137,4 Mbit/s

wysyłanie: 17,4 Mbit/s pobieranie: 137,3 Mbit/s

wysyłanie: 17,8 Mbit/s Play pobieranie: 72,3 Mbit/s

wysyłanie: 21,6 Mbit/s pobieranie: 73,3 Mbit/s

wysyłanie: 21,9 Mbit/s pobieranie: 74 Mbit/s

wysyłanie: 25,9 Mbit/s pobieranie: 71,1 Mbit/s

wysyłanie: 26,7 Mbit/s pobieranie: 69,6 Mbit/s

wysyłanie: 26,7 Mbit/s Orange pobieranie: 70,3 Mbit/s

wysyłanie: 27,1 Mbit/s pobieranie: 66 Mbit/s

wysyłanie: 25,8 Mbit/s pobieranie: 66,7 Mbit/s

wysyłanie: 27,5 Mbit/s pobieranie: 66,4 Mbit/s

wysyłanie: 27,6 Mbit/s pobieranie: 66,7 Mbit/s

wysyłanie: 26,7 Mbit/s T-Mobile pobieranie: 66,3 Mbit/s

wysyłanie: 25,3 Mbit/s pobieranie: 65,5 Mbit/s

wysyłanie: 23,6 Mbit/s pobieranie: 60 Mbit/s

wysyłanie: 23,9 Mbit/s pobieranie: 56,5 Mbit/s

wysyłanie: 22,7 Mbit/s pobieranie: 63,6 Mbit/s

wysyłanie: 24,7 Mbit/s Pogrubiono najwyższy odnotowany wynik średniej prędkości pobierania u każdego operatora.

Jak widać, od początku publikowania wyników testów prędkości internetu 5G przez SpeedTest.pl prędkości u wszystkich operatorów są dość podobne, aczkolwiek u dwóch, którzy od początku zajmują dwa pierwsze miejsca pod względem prędkości wysyłania, odnotowano spadek względem stycznia 2023 roku, podczas gdy u Orange i T-Mobile wzrost (szczególnie duży u tego ostatniego).

Zebrane do tej pory wyniki pokazują, że szczyt prędkości u każdego operatora już osiągnięto i nie udało się go jeszcze przebić. Można podejrzewać, że ma na to wpływ fakt, że coraz więcej osób zyskuje dostęp do technologii 5G, a im więcej użytkowników z niej korzysta, tym sieć jest bardziej przeciążona i prędkość transmisji danych jest wolniejsza.

Średnia prędkość internetu 5G w Polsce w lutym 2023 roku (fot. Tabletowo.pl)

Plus niezmiennie zapewnia najwyższą prędkość pobierania danych (mocno zawyżając średnią), ale tylko pobierania, bo w innych sieciach prędkość wysyłania jest wyższa, mimo że 5G współdzieli tam częstotliwość z technologią 4G. Na razie nic się w tym temacie jednak nie zmieni, dopiero pomyślnie zakończona aukcja 5G w Polsce i uruchomienie pasm częstotliwości 3,4-3,8 GHz przyniesie skok jakościowy.

Jak szybki jest internet mobilny w Polsce?

Powyżej przedstawiliśmy wyniki wyłącznie dla internetu 5G, który aktualnie wzbudza największe zainteresowanie, przede wszystkim z uwagi na oczekiwania, jakie wobec niego mają użytkownicy. SpeedTest.pl opublikował jednak również ranking internetu mobilnego, uwzględniający wyniki uzyskane podczas pomiarów w technologiach 3G, 4G i 5G. Tutaj różnice pomiędzy operatorami nie są już tak znaczące, choć trzeba zauważyć, że w przypadku Plusa odnotowano najwyższą prędkość pobierania od marca 2022 roku (inni operatorzy miewali zaś lepsze wyniki w ciągu minionego roku).

Średnia prędkość internetu mobilnego w Polsce w lutym 2023 roku (fot. Tabletowo.pl)

Na koniec warto wspomnieć, że Play wciąż intensywnie rozbudowuje i modyfikuje swoją infrastrukturę i sieć stacji bazowych. Pozostali operatorzy tym się obecnie nie chwalą, aczkolwiek pamiętamy, że w wakacje 2021 roku T-Mobile również robiło to w szybkim tempie.