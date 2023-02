Duże zmiany w Orange Flex – definitywny koniec najtańszego planu

Pomarańczowy operator poinformował o sporych zmianach, które wkrótce wprowadzi w Orange Flex. Wśród nich mamy ostateczne wycofanie najtańszego z planów.

Koniec najtańszego planu i inne zmiany

Warto zaznaczyć, że jeszcze w październiku 2022 roku mogliśmy usłyszeć, że firma planuje zlikwidować najtańszy plan w Orange Flex, który za 25 złotych zapewnia 15 GB internetu do wykorzystania, nielimitowane SMS-y i MMS-y, a także social media bez limitu w kraju.

Wówczas dowiedzieliśmy się, że planu za 25 złotych nie będzie można wykupić, ale aktywni użytkownicy wciąż będą mieli do niego dostęp. Natomiast teraz operator zdecydował się definitywnie wyrzucić najtańszy z planów z oferty.

Jak informuje Orange, klienci, którzy korzystają z omawianego planu w marcu zostaną przeniesieni do wyższego planu 30 GB za 30 złotych miesięcznie. To oznacza, że za dodatkowe 5 złotych będą mieli do dyspozycji dwa razy więcej gigabajtów. Oczywiście nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby zdecydować się na jeden z wyższych planów.

Owszem, 5 złotych to prawie żadna różnica, ale z drugiej strony, jeśli komuś wystarczało 15 GB za 25 złotych, to najpewniej niekoniecznie będzie zadowolony z tego, że wkrótce będzie musiał płacić więcej pieniędzy za gigabajty, które będą przepadać co miesiąc.

To jeszcze nie koniec zmian w Orange Flex. Otóż firma zdecydowała się wycofać trzy pakiety – Music Pass, Video Pass i Game Pass. Nie powinno to być jednak odczuwalne dla znacznej większości osób, bowiem z tych pakietów korzystało zaledwie 2% użytkowników. W to miejsce Orange zaproponuje pakiety nielimitowanego transferu danych do wykorzystania w dowolny sposób, a nie jak dotąd – na określone usługi czy aplikacje. Szczegóły pojawią się wkrótce na stronie internetowej i w mobilnej aplikacji.

Zmiany będą obowiązywać od 7 marca 2023 roku.

Sporo zostaje też po staremu

Nie możemy mówić o prawdziwej rewolucji w Orange Flex. Co prawda mamy do czynienia z większymi zmianami, ale nikt nie powinien mieć problemów z przyzwyczajeniem się do nowości.

Jak podaje pomarańczowy operator, wszystkie plany od 30 do 80 złotych pozostają na swoim miejscu. Usługa Social Pass, która jest wbudowana w każdy z planów, również nigdzie się nie wybiera, co powinno ucieszyć naprawdę spore grono klientów. Ponadto nic nie zmienia się w przypadku dodatkowych karty SIM i eSIM.