5G dla wszystkich w Plusie! Jest też nowa oferta – co i za ile?

Plus demokratyzuje dostęp do technologii 5G – możliwość korzystania z niej zostanie bezpłatnie udostępniona wszystkim użytkownikom sieci korzystającym z ofert Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę. Jednocześnie operator zaprezentował nową ofertę.

Nowa oferta Plus na abonament od 8 marca 2023 roku

Operator zdecydował się nieco uprościć swoją ofertę – od najbliższej środy klienci będą mogli wybrać jeden z czterech abonamentów:

S z 6 GB internetu za 39 złotych miesięcznie,

M z 50 GB internetu za 59 złotych miesięcznie,

L ze 120 GB internetu za 79 złotych miesięcznie,

XL z 250 GB internetu za 99 złotych miesięcznie.

źródło: Polkomtel

Oczywiście w każdym ww. abonamencie klient otrzyma też rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a do tego również dostęp do platformy Disney+ na rok bez dodatkowych opłat. Podobnie skonstruowano ofertę przygotowaną dla klientów firmowych – oni będą mogli kupić następujące abonamenty:

XS z 30 GB internetu za 49 złotych netto miesięcznie,

S z 70 GB internetu za 59 złotych netto miesięcznie,

M ze 120 GB internetu za 69 złotych netto miesięcznie.

Ponadto klienci firmowi będą mieli do wyboru trzy oferty z dodatkową kartą SIM z takim samym pakietem internetu LTE/5G jak na głównej karcie SIM z abonamentem z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu:

po 150 GB na dwóch kartach SIM za 79 złotych netto miesięcznie,

po 300 GB na dwóch kartach SIM za 99 złotych netto miesięcznie,

po 600 GB na dwóch kartach SIM za 119 złotych netto miesięcznie.

Nowa oferta na abonament dla rodzin

Operator przygotował też nowe abonamenty rodzinne z umową na rok od 29 złotych miesięcznie – w tej opcji jest 50 GB internetu. Za 49 złotych miesięcznie dostaniecie już 120 GB, a za 69 złotych aż 250 GB. W każdej ofercie rozmowy, SMS-y i MMS-y są bez limitu, a do tego Plus dorzuca dostęp do Disney+ bez dodatkowych opłat na rok (później 28,99 złotych miesięcznie).

źródło: Polkomtel

Należy jednak pamiętać, że po roku opłata abonamentowa wzrośnie w każdym przypadku o 40 złotych, aczkolwiek operator z pewnością się przypomni i zaproponuje jej przedłużenie na nowych, zapewne korzystniejszych warunkach (w porównaniu z ceną, która zacznie obowiązywać, gdy umowa przejdzie na czas nieoznaczony).

Przy okazji operator postanowił też ułatwić rodzinom przenoszenie numerów – powołał Asystenta Przenosin, który pomoże zorganizować wszystkie formalności, związane ze zmianą sieci – wystarczy zostawić swoje dane kontaktowe na specjalnie utworzonej stronie internetowej.

Nowa oferta na internet mobilny w Plusie od 8 marca 2023 roku

Od najbliższej środy dostępna będzie również nowa oferta internetu mobilnego z dostępem do technologii 5G – klienci będą mieli do wyboru aż 7 abonamentów:

XS z 50 GB internetu za 39 złotych miesięcznie,

S z 100 GB internetu za 49 złotych miesięcznie,

M z 150 GB internetu za 59 złotych miesięcznie,

L z 200 GB internetu za 69 złotych miesięcznie,

XL z 500 GB internetu za 79 złotych miesięcznie,

2XL z 700 GB internetu za 99 złotych miesięcznie,

3XL z 1000 GB internetu za 129 złotych miesięcznie.

Do każdego abonamentu operator dodaje dostęp do serwisu Disney+ na rok bez dodatkowych opłat (potem 28,99 złotych miesięcznie z możliwością rezygnacji), a osoby, które zdecydują się przenieść internet z innej sieci, zostaną zwolnione z opłaty abonamentowej przez trzy pierwsze miesiące.

Nowa oferta na internet mobilny z telewizją w Plusie od 8 marca 2023 roku

Operator przygotował specjalną ofertę dla klientów, którzy zdecydują się na zakup domowego internetu mobilnego z umową na rok wraz z telewizją w abonamencie od 30 złotych miesięcznie lub abonamentem głosowym od 59 złotych miesięcznie. W takim przypadku mogą liczyć na dodatkowy rabat i większą paczkę GB:

200 GB za 19 złotych miesięcznie (zamiast 100 GB i 49 złotych),

300 GB za 29 złotych miesięcznie (zamiast 150 GB i 59 złotych),

400 GB za 39 złotych miesięcznie (zamiast 200 GB i 69 złotych),

1000 GB za 49 złotych miesięcznie (zamiast 500 GB i 79 złotych),

1400 GB za 69 złotych miesięcznie (zamiast 700 GB i 99 złotych),

2000 GB za 99 złotych miesięcznie (zamiast 1000 GB i 129 złotych).

źródło: Polkomtel

Co ważne: to oferta z internetem mobilnym na abonament wraz z routerem – podane powyżej ceny nie obejmują kosztów zakupu routera. Umowa i warunki promocyjne będą obowiązywały przez 12 miesięcy.

Nowa oferta na Plus Światłowód od 8 marca 2023 roku

Analogiczną ofertę z rabatami przygotowano również dla klientów, którzy zdecydują się na Plus Światłowód – też otrzymają rabat, jeśli w tym samym dniu kupią także telewizję w abonamencie od 30 złotych miesięcznie lub abonament głosowy od 59 złotych miesięcznie.

do 300 Mbit/s za 19 złotych miesięcznie (zamiast 49 złotych miesięcznie),

do 600 Mbit/s za 29 złotych miesięcznie (zamiast 59 złotych miesięcznie),

do 1 Gbit/s za 39 złotych miesięcznie (zamiast 69 złotych miesięcznie).

źródło: Polkomtel

Umowa zostanie zawarta na 12 miesięcy i tyle będą obowiązywały warunki promocyjne. W tej ofercie operator również dodaje dostęp do platformy Disney+ na rok bez dodatkowych opłat (potem 28,99 złotych miesięcznie z możliwością rezygnacji).