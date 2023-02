Play chwali się rozbudową sieci, a Orange nowymi funkcjami na iPhone’ach

Choć trwają ferie, operatorzy nie odpoczywają, tylko pracują w pocie czoła nad rozwojem swoich usług, aby klientom komfortowo się z nich korzystało. Play pochwalił się kolejnym etapem rozbudowy swojej sieci, natomiast Orange poinformowało, że właściciele iPhone’ów mogą korzystać z nowych technologii.

Kolejny etap rozbudowy sieci nadajników Play

W czerwcu 2022 roku Play uruchomił 10000 stację bazową (w miejscowości Łomna), a na koniec 2022 roku miał już ponad 10500 nadajników. Dla operatora to wciąż niewystarczająca liczba – cały czas uruchamia nowe. Dziś poinformował, że w styczniu 2023 roku uruchomił aż 81 nowych stacji bazowych. To bardzo dużo, patrząc przez pryzmat tego, że w styczniu 2022 roku uruchomił „tylko” 35 nowych nadajników. Oznacza to zatem wzrost o 131% rok do roku.

Operator podkreśla, że szczególnie mocno rozwinął swoją infrastrukturę w województwie mazowieckim. W samej Warszawie uruchomiono nowe stacje w wielu dzielnicach, w tym na Białołęce, Bemowie, Mokotowie, Woli i Śródmieściu, a do tego poprawiono zasięg w miejscowościach wokół stolicy – w Kobyłce, Legionowie, Markach, Milanówku, Ożarowie Mazowieckim, Piasecznie i Pruszkowie.

Ponadto nowe stacje bazowe uruchomiono w styczniu również m.in. w Gdańsku, Gdyni, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Opolu oraz Zabrzu, a także w Zakopanem, które przeżywa prawdziwe oblężenie z uwagi na ferie zimowe. Jak widać, operator nie tylko stara się objąć zasięgiem nowych technologii sieci miejscowości, których mieszkańcy do tej pory nie mogli z nich korzystać, ale też wzmacnia go w większych miastach, co jest nie mniej ważne – w końcu to właśnie w bardziej zaludnionych lokalizacjach sieć bywa bardziej oblegana, a dodatkowe nadajniki pomagają obsłużyć więcej użytkowników, zapewniając im lepszą jakość usług.

Orange ma dobre wiadomości dla posiadaczy iPhone’ów

Francuski operator również nie siedzi bezczynnie. Poinformował o uruchomieniu kodeku EVS dla iPhone’ów 11 i wszystkich nowszych modeli. Co to takiego? Rozwinięcie EVS to Enhanced Voice Services, czyli ulepszone usługi głosowe, tj. w praktyce lepsza jakość rozmów głosowych – rozwiązanie to jest też nazywane HD Voice+ lub HD+ i zapewnia znacznie wyższą jakość rozmowy niż tradycyjne połączenie w 2G/3G.

Jak duża jest to różnica? Kodek EVS eliminuje szumy oraz zwiększa słyszalność wysokich i niskich dźwięków, a do tego zapewnia bardzo naturalny dźwięk głosu – osoby rozmawiające przez telefon mogą mieć wrażenie, jakby rozmawiały ze sobą twarzą w twarz. Orange udostępniło dwie próbki, dzięki którym możecie na własne uszy usłyszeć różnicę. Pierwsza to klasyczny dźwięk (AMR-NB) w jakości, jaką daje tradycyjne połączenie 2G/3G.

Teraz natomiast posłuchajcie próbki dźwięku w jakości HD Voice+ (kodek EVS). Z pewnością usłyszycie różnicę.

Operator poinformował, że rozwiązanie to jest już dostępne w rozmowach wyłącznie między klientami Orange oraz Play, ale jednocześnie zapewnił, że pracuje nad wprowadzeniem kodeka w połączeniach z pozostałymi operatorami i niedługo ogłosi ich zakończenie – w przypadku T-Mobile jest to kwestia kilku najbliższych miesięcy.

Przy okazji Orange zapowiedziało wdrożenie na szeroką skalę ViLTE (Video over LTE), czyli „rozszerzenie” VoLTE, które do dźwięku HD+ dodaje wideo w wysokiej jakości. Obecnie jest ono dostępne na smartfonach z Androidem w Orange Flex dla połączeń wewnątrz sieci oraz pomiędzy Orange a Play. Trwają jednak prace nad rozszerzeniem dostępności na pozostałe oferty i urządzenia.