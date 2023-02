Masz Xiaomi? Sprawdź, kiedy dostaniesz MIUI 14

Przy okazji globalnej premiery Xiaomi 13, 13 Pro i 13 Lite oraz Watch S1 Pro i Buds 4 Pro chiński gigant podał harmonogram udostępniania aktualizacji do MIUI 14 dla swoich smartfonów. Które otrzymają je jako pierwsze?

Lista smartfonów Xiaomi i Redmi, które jako pierwsze otrzymają aktualizację do MIUI 14

Podczas swojej konferencji przy okazji targów MWC 2023 w Barcelonie, producent podał listę smartfonów, dla których proces udostępniania najnowszej wersji autorskiego interfejsu rozpocznie się jeszcze w pierwszym kwartale 2023 roku. Są to:

Mimo że producent wymienił jedynie 18 modeli, to jednocześnie poinformował, że nie tylko one otrzymają aktualizację do MIUI 14 – następne smartfony czekają w kolejce, ale jeszcze nie wiemy oficjalnie, które urządzenia na rynku globalnym ją dostaną.

Co nowego w MIUI 14?

Producent deklaruje, że wzornictwo najnowszego MIUI sprawia, że jest ono bardziej osobiste i wydajniejsze. Co to oznacza w praktyce? Na przykład to, że użytkownicy mogą na wiele różnych sposobów dostosować aranżację ekranu głównego pod własne preferencje i oczekiwania, tworząc duże foldery, wstawiając widżety czy tabularne ikony. Ponadto są dostępne karty, funkcjonalnością przypominające karteczki samoprzylepne, tylko że w cyfrowej formie.

Nowe MIUI ma być też wydajniejsze za sprawą optymalizacji zasobów systemu, dzięki czemu zajmuje ono mniej miejsca w porównaniu do poprzednich wydań. Jednocześnie producent zoptymalizował zużycie pamięci systemu, aby uwolnić więcej pamięci, co powinno pozytywnie wpłynąć na działanie urządzenia. Szczególnie że firma zaimplementowała w najnowszym wydaniu MIUI również funkcję automatycznej kompresji rzadko używanych aplikacji, żeby nie zajmowały one niepotrzebnie miejsca. Ponadto nowością jest możliwość usunięcia każdego powiadomienia, także stałego.

W MIUI 14 producent skupił się też na bezpieczeństwie – zapewnia, że wrażliwe elementy są przetwarzane bezpośrednio na samym urządzeniu i nie opuszczają go, co zapobiega wyciekowi informacji. Z technologii tej korzysta ponad 10 systemowych aplikacji i może ona zostać wykorzystana na przykład podczas rozpoznawania tekstu na zdjęciach.

Najnowsze MIUI ma również usprawnić współpracę między urządzeniami marki. Umożliwi na przykład synchronizację aplikacji używanych jednocześnie na smartfonie i tablecie jednym kliknięciem na pasku zadań oraz transmisję plików z jednego urządzenia na drugie za pomocą zwykłego przeciągnięcia.