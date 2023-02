Premiera Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro w Polsce! Flagowe podzespoły oraz… ceny

Europejska wersja Xiaomi 13 została oficjalnie zaprezentowana w Barcelonie, na dzień przed tegorocznymi targami MWC. Ceny w złotówkach wprawiają w osłupienie. Cóż, jak to ostatnio lubimy powtarzać, tanio już było…

Europejska premiera serii Xiaomi 13

Targi MWC (ang. Mobile World Congress) to jedna z największych, jeśli nie największa, impreza skupiona wokół branży tech. Firmy i uczestnicy z całego świata zbierają się w jednym miejscu, by pokazywać lub podziwiać najnowsze osiągnięcia oraz zdobycze technologiczne. W tym roku odbywają się one w dniach od 27 lutego do 2 marca.

Na dzień przed tegorocznym wydarzeniem, Xiaomi zdecydowało się na podgrzanie atmosfery i zaprezentowało Europie wersję swojej najnowszej linii flagowców, Xiaomi 13, która trafi na nasz rynek.

Podczas prezentacji zwrócono szczególną uwagę na współpracę z marką Leica, dzięki której najnowsze urządzenia Chińczyków mają oferować użytkownikom dotychczas niespotykany poziom fotografii. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce może wyjść różnie. Szczerze wątpię, by ten smartfon przebił (ba, nawet zbliżył się do poziomu) fotograficznych wyjadaczy smartfonowego rynku.

Tak prezentuje się podstawowa wersja Xiaomi 13 w kolorze zielonym (źródło: materiały prasowe Xiaomi)

Smartfony z serii Xiaomi 13 są trzy: najsłabsze Xiaomi 13 Lite, podstawowe Xiaomi 13 oraz creme de la creme obecnego portfolio jednej z najpopularniejszych marek w Polsce, Xiaomi 13 Pro. Chętni będą mogli nabyć każdy z tych telefonów, jednak na ten moment znamy ceny w złotówkach tylko dwóch z nich. Mowa o wersji standardowej oraz najmocniejszej.

Co zaoferuje każda z nich? Tu z pomocą przybywa nam poniższa tabela, w której możecie znaleźć parametry wspomnianych smartfonów.

Model Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Ekran 6,36” AMOLED 120 Hz FHD+, 20:9, 2400 x 1080, 413 ppi, 120Hz AdaptiveSync, Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, Corning Gorilla Glass 5 6,73” AMOLED, 120 Hz WQHD+, 20:9, 3200 x 1440, 522 ppi, 1-120Hz AdaptiveSync Pro, Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, Corning Gorilla Glass Victus, SGS Eye Care Display Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8 GB LPDDR5X + UFS 4.0 12 GB LPDDR5X + UFS 4.0 Pamięć wewnętrzna 256 GB 256 GB/512 GB Aparat główny 50 Mpix (główny, szerokokątny, 1 μm, 2 μm 4-in-1 Super Pixel, f/1.8, optyka 7P lens, HyperOIS) + 10 Mpix (teleobiektyw, f/2.0, optyka 5P) + 12 Mpix (ultraszerokokątny, f/2.2, 120°) 50 Mpix (główny, szerokokątny,1,6 μm, 3,2 μm 4-in-1 Super Pixel, f/1.9, optyka 8P, HyperOIS) + 50 Mpix (teleobiektyw f/2.0, OIS, Focal Shift) + 50 Mpix (szerokokątny, f/2.2, optyka 6P, 115°) Aparat przedni 32 Mpix aparat w ekranie, 1,4 μm 4-in-1 Super Pixel, f/2.0, optyka 5P, 89,6° kąt widzenia, dynamiczny kadr (0.8x, 1x) 32 Mpix aparat w ekranie, 1,4 μm 4-in-1 Super Pixel, f/2.0, optyka 5P, 89,6° kąt widzenia, dynamiczny kadr (0.8x, 1x) Łączność Wi-Fi 7 z DBS Multi-Link, Dual SIM (2x nano SIM), 5G, port podczerwieni Wi-Fi 7 z HBS Multi-Link, Dual SIM (2x nano SIM), 5G, port podczerwieni Moduły Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Czujniki akcelerometr, grawitacyjny, magnetometr, światła, zbliżeniowy, żyroskop akcelerometr, barometr, grawitacyjny, magnetometr, światła, zbliżeniowy, żyroskop Czytnik linii papilarnych pod ekranem pod ekranem Bateria 4500 mAh, Xiaomi AdaptiveCharge, szybkie ładowanie 67 W, bezprzewodowe ładowanie 50 W, ładowanie zwrotne 10 W 4820 mAh, Xiaomi AdaptiveCharge, szybkie ładowanie 120 W, bezprzewodowe ładowanie 50 W, ładowanie zwrotne 10 W USB typu C typu C Dźwięk 2 głośniki Dolby Atmos 2 głośniki Dolby Atmos Port słuchawkowy brak brak Klasa ochrony IP68 IP68 Wersje kolorystyczne Black, Floral Green Ceramic Black Wymiary 152,8 x 71,5 x 7,98 mm 162,9 x 74,6 x 8,38 mm Waga 189 g 229 g System operacyjny Android 13 z nakładką MIUI 14 Android 13 z nakładką MIUI 14

Oficjalna cena Xiaomi 13 Lite, pomimo świadomości, że smartfon ten w naszym kraju zadebiutuje, wciąż pozostaje nieznana. Ale spokojnie, zmieni się to na dniach, a wtedy z pewnością Was poinformujemy o cenie i dostępności tego modelu.

Przejdźmy więc do Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro, których ceny, a także warianty, są nam już znane.

Czarna wersja kolorystyczna Xiaomi 13 – czy tylko mi podoba się bardziej? (źródło: materiały prasowe Xiaomi)

Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro – jakie wersje będą dostępne w Polsce?

Xiaomi 13 dostępne będzie w dwóch kolorach – czarnym oraz zielonym. Cena za wersję z 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej wynosić będzie 4799 złotych. Nie jest to mała kwota, jednak dokładnie takiej się spodziewaliśmy. Co ciekawe, to taka sama kwota, jaką przyjdzie nam zapłacić za Samsunga Galaxy S23 w takim samym wariancie.

Xiaomi 13 będzie można kupić w Polsce dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej (black) i zielonej (floral green), co oznacza, że – niestety – do wyboru będziemy mieć jedynie opcje błyszczące. Trochę szkoda tej niebieskiej, skórzanej… Ale najwidoczniej polski oddział Xiaomi doszedł do wniosku, że taka edycja może w Polsce nie mieć wzięcia.

Ile będzie kosztować mocniejszy wariant z dopiskiem Pro?

Za Xiaomi 13 Pro w wersji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej przyjdzie nam zapłacić 6299 złotych. Nie mogę zaprzeczyć, że jest to niesamowicie mocny sprzęt, jednak wątpię, by przeciętny użytkownik, mający do wyboru Xiaomi 13 Pro lub jeden ze smartfonów Galaxy S23, zdecydował się na kupno… tego pierwszego.

Niemniej nie mi to oceniać – zainteresowanie tym wariantem zostanie zweryfikowane przez portfele mieszkańców naszego kraju. A dodam tylko, że do sprzedaży u nas trafi jedynie wersja czarna, tj. Ceramic Black.

Xiaomi 13 Pro (źródło: materiały prasowe Xiaomi)

Oferta przedsprzedażowa na Xiaomi 13

Przedsprzedaż smartfonów rozpocznie się 27 lutego 2023 roku i potrwa do 7 marca. Każdy użytkownik, który złoży zamówienie przedpremierowe w tym czasie na smartfon Xiaomi 13, dostanie gratis słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro w kolorze czarnym (cena samych słuchawek to 949 złotych). I – tak, dobrze wnioskujecie – słuchawki dodawane są wyłącznie do modelu Xiaomi 13, do Xiaomi 13 Pro… już nie. Dziwne zagranie.

Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro będą dostępne w regularnej sprzedaży od 8 marca, czyli idealnie na Dzień Kobiet.