MIUI 14 oficjalnie zaprezentowane. Co nowego? Które smartfony dostaną aktualizację i kiedy?

MIUI 14, podobnie jak smartfony Xiaomi 13 i 13 Pro, smartwatch Xiaomi Watch S2 i słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Xiaomi Buds 4, miało zadebiutować oficjalnie już 1 grudnia 2022 roku, ale z uwagi na śmierć byłego przywódcy Chin (Jiang Zemin zmarł dzień wcześniej) jego premiera została przesunięta. Teraz już oficjalnie wiemy, jakie zmiany i nowości przyniesie najnowsze wydanie MIUI.

MIUI 14 – lista zmian i nowości

We wstępie pojawiło się sformułowanie „oficjalnie wiemy”, ponieważ przed premierą MIUI 14 do sieci przedostał się kompletny wykaz zmian i nowości w kolejnej generacji interfejsu Xiaomi. W związku z tym trudno mówić o zaskoczeniu, lecz mimo wszystko warto pochylić się nad tym, co dostarczy najnowsze MIUI.

Przede wszystkim oprogramowanie systemowe ma teraz zajmować mniej miejsca w pamięci wewnętrznej, a ponadto Xiaomi zmniejszyło – do zaledwie 8 – liczbę aplikacji systemowych producenta, których nie można odinstalować. Są to: aparat, ustawienia, dialer, sklep Xiaomi, przeglądarka internetowa, kontakty, wiadomości oraz program do przeglądania i zarządzania plikami.

MIUI 14 automatycznie też połączy zduplikowane pliki, a także skompresuje rzadko używane aplikacje, co pozwoli uwolnić pamięć wewnętrzną. Nowy system pozwala również w łatwy sposób usunąć z belki powiadomień stałe powiadomienia (na przykład z aplikacji pogody) – wystarczy przesunąć po nich palcem w prawo, wówczas pojawi się ikona minusa, której dotknięcie spowoduje trwałe usunięcie stałego powiadomienia z listy.

Według deklaracji Xiaomi, MIUI 14, dzięki zaktualizowanej architekturze systemu i jego optymalizacji, sprawia, że płynność systemu wzrośnie o nawet 60% (dane dla Xiaomi 12S Ultra w porównaniu z MIUI 13). Co więcej, pozytywnie wpływa to również na aplikacje firm trzecich – one też działają płynniej i pobierają mniej prądu z akumulatora, aczkolwiek dotyczy to tylko wybranych programów, m.in. TikToka i Weibo.

MIUI 14 pozwoli również całkowicie inaczej zagospodarować ekran domowy, w tym umieszczać na nim „żywe” (animowane) rośliny i zwierzęta oraz tworzyć skróty do wybranych aplikacji w nowych formach, w tym kapsułki.

W MIUI 14 producent położył też duży nacisk na bezpieczeństwo, dlatego postarał się o to, aby jak najwięcej zadań było przetwarzanych bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczności transferowania ich z pomocą chmury. W sumie jest ich ponad 30, a jako przykłady podano rozpoznawanie i ekstrakcję tekstu ze zdjęcia oraz tłumaczenie i transkrypcję języka angielskiego na chiński w czasie rzeczywistym podczas połączeń wideo.

MIUI 14 ułatwi też łączenie różnych urządzeń Xiaomi i przełączanie się pomiędzy nimi – można to porównać do koncepcji Super Device Huawei, a do tego pozwoli współdzielić mysz i klawiaturę na komputerze i tablecie, przesyłać obraz z tabletu na komputer oraz wykorzystać tablet jako dodatkowy wyświetlacz do laptopa. Według zapewnień producenta, urządzenia mają być wyszukiwane szybciej o 50%, prędkość transferu wzrosła o 77%, a prędkość połączenia o 12%.

MIUI 14 przynosi też nowości i usprawnienia usługi rodzinnej. Wykupiona przez jedną osobę przestrzeń w chmurze będzie mogła być wykorzystywana również przez innych członków rodziny. Ponadto będą mogli oni sobie przesyłać całe foldery ze zdjęciami i ustawiać je jako wygaszacz ekranu na telewizorze, a także udostępniać dane zdrowotne. Dodatkowo rodzice dostaną narzędzia, które pozwolą im zablokować dzieciom dostęp do wybranych aplikacji podczas nauki czy ograniczyć czas korzystania z określonych programów w czasie wolnym.

Które smartfony Xiaomi dostaną aktualizację do MIUI 14?

Udostępnianie MIUI 14 rozpocznie się w Chinach już od stycznia 2023 roku. W pierwszej kolejności otrzymają je:

Ponadto Xiaomi zapowiedziało, że na początku kwietnia 2023 roku udostępni MIUI 14 w Chinach tabletom:

Pamiętajcie jednak, że to harmonogram udostępniania MIUI 14 w Chinach. Wciąż czekamy na globalną premierę nowego wydania autorskiego interfejsu Xiaomi – spodziewamy się, że zostanie oficjalnie zaanonsowane w pierwszym kwartale 2023 roku.

Trzeba też mieć na uwadze, że nie wszystkie funkcje, dostępne w Chinach, pojawią się w globalnej wersji nakładki.