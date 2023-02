Xiaomi Watch S1 Pro i Buds 4 Pro zawitały do Polski. Ile kosztują?

Plotki o wprowadzeniu na rynek europejski topowych słuchawek prawdziwie bezprzewodowych i świetnego smartwatcha Xiaomi krążyły już od jakiegoś czasu, ale dziś stało się to nareszcie faktem. Przypomnijmy sobie zatem, co oferują Xiaomi Watch S1 Pro i Buds 4 Pro, i sprawdźmy, ile przyjdzie nam za nie zapłacić w Polsce.

Najprawdziwszy smartwatch premium autorstwa Xiaomi

Czasy, kiedy Xiaomi było producentem „po prostu dobrego i taniego sprzętu”, już dawno minęły, co potwierdza zresztą Watch S1 Pro. Patrząc na ten inteligentny zegarek od razu odnosi się wrażenie, że mamy do czynienia z górną półką.

Producent postanowił utrzymać ten model w estetyce łączącej ze sobą klasę i nowoczesność. Widać to po okrągłym kształcie koperty, wykonanej ze stali nierdzewnej i płaskim ekranie, przykrytym szafirowym szkłem. Na boku obudowy znalazły się z kolei przycisk i pokrętło, a także głośnik, korzystający z inteligentnej redukcji szumów, pozwalający na rozmowy przez Bluetooth.

Średnica wyświetlacza AMOLED wynosi 1,47 cala, natomiast jego rozdzielczość to 480 x 480 pikseli. Jasność sięga 600 nitów, zaś producent pozwala na wybór tarczy spośród ponad 100 dostępnych opcji. Warto zwrócić też uwagę na wąskie ramki.

Ładowanie odbywa się bezprzewodowo przez dołączoną w zestawie stację dokującą, a producent deklaruje, że zapełnienie ogniwa o pojemności 500 mAh do 100% trwa 85 minut. W pełni naładowany akumulator powinien pozwolić na aż 14 dni pracy. Nie zabrakło też wbudowanej obsługi systemu GNSS w dwóch częstotliwościach – BNS, GPS, GLONASS, GALILEO i QZSS.

Smartwatch działa w oparciu o system MIUI Watch OS wraz z nowym wyglądem interfejsu. Producent zadbał o lepszą synchronizację ze smartfonami na Androidzie, eliminując w ten sposób opóźnienia w odbieraniu powiadomień. Ponadto urządzenie jest wyposażone w funkcję szybkiego parowania ze smartfonami Xiaomi.

Watch S1 Pro to gratka nie tylko dla fanów elegancji, ale również dla osób aktywnych fizycznie. Zamontowane na spodzie sensory monitorują tętno, natlenienie krwi i temperaturę skóry użytkownika, zaś ponad 100 wgranych aktywności i 10 rodzajów kursów biegowych pozwala na łatwy dobór trybu monitorującego wykonywane ćwiczenia.

Niestraszna mu kąpiel w wodzie, dzięki klasie wodoszczelności 5 ATM. Ma też NFC. Do połączenia ze smartfonem zegarek wykorzystuje Bluetooth 5.2, natomiast jego waga wynosi 48,6 g. Dzięki głośnikowi skorzystać można też z wbudowanego asystenta głosowego.

Warianty kolorystyczne są dwa: pierwszy ze srebrną kopertą i brązowym skórzanym paskiem i drugi z czarną kopertą i polimerowym paskiem. Na szczęście Xiaomi Watch S1 Pro korzysta z uniwersalnego montażu, więc wymiana paska nie powinna stanowić żadnego problemu.

Powitajmy też flagowe słuchawki TWS

Xiaomi Buds 4 Pro to niezaprzeczalnie flagowy model prawdziwie bezprzewodowych słuchawek chińskiego producenta. Nie do przeoczenia jest też fakt, że zostały one stworzone z myślą o wysokiej jakości dźwięku.

Wskazuje na to przede wszystkim obsługa popularnego kodeku LDAC, pozwalającego na bezprzewodowe przesyłanie 32-bitowego dźwięku z prędkością osiągającą nawet 990 kilobitów na sekundę. Do tego producent zaimplementował aktywną redukcję szumów o skuteczności sięgającej 48 dB.

Na tym specyfikacja słuchawek się jednak nie kończy, bo Xiaomi Buds 4 Pro oferują także funkcję dźwięku przestrzennego, która wykrywa ruchy głowy użytkownika i dostosowuje brzmienie adekwatnie do kierunku, w którym skierowane są uszy. Znacząco poprawia to immersję, a Xiaomi rekomenduje korzystanie z tej opcji przede wszystkim podczas oglądania filmów, aby wrażenia były jeszcze bardziej realistyczne.

Zamontowane wewnątrz obu słuchawek akumulatory pozwalają na działanie przez 9 godzin na jednym ładowaniu, zaś bateria w przenośnym etui wydłuża ten czas do 38 godzin. Trzeba przyznać, że to dosyć pokaźne liczby, ale czy mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, potwierdzą to dopiero recenzje.

Warto wspomnieć, że urządzenie wspiera ładowanie bezprzewodowe, a zatem nie trzeba męczyć się z kablami w przypadku wyczerpania całej energii. Jeśli nie macie jednak ładowarki bezprzewodowej, to bez obaw – etui dzierży również złącze USB-C.

Do dodatkowej konfiguracji słuchawek, Xiaomi zapewniło klientom aplikację Xiaomi Earbuds. Pozwala ona między innymi na wybór trybu ANC i uruchomienie dźwięku przestrzennego. Można w niej także włączyć funkcję łączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie, pomiędzy którymi użytkownik jest się w stanie płynnie przełączać.

Trudno nie zauważyć wizualnego podobieństwa tych słuchawek do Xiaomi Buds 4 (tych bez dopisku Pro). Mamy tu zatem podobne etui, imitujące swoją estetyką kapsułę kosmiczną. Moim zdaniem takie połączenie matowego dołu i lśniącej, otwieranej góry, wygląda po prostu obłędnie.

Same kopułki są zakończone gumkami wykonanymi z materiału LSR, a producent zapewnia trzy rozmiary w zestawie. W doborze odpowiedniego z nich, pasującego najlepiej do naszych uszu, pomoże funkcja Intelligent Fit Monitoring.

Xiaomi Buds 4 Pro występują w dwóch wersjach kolorystycznych, bardzo podobnych do tych w Watch S1 Pro. Jedna z nich jest bowiem kompletnie czarna, natomiast druga utrzymana jest w odcieniach beżu. Producent nazwał je, kolejno, Space Black i Star Gold.

Polskie ceny i dostępność

Smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro trafi do sprzedaży 27 lutego 2023 roku, a więc już jutro. Jego cena regularna wyniesie 1499 złotych. Słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro będą dostępne od 8 marca 2023 roku, a klienci będą musieli zapłacić za nie 949 złotych.

Producent przygotował natomiast ciekawą promocję, w ramach której już od jutra klienci, decydujący się na zakup smartfona Xiaomi 13, otrzymają gratis w zestawie Buds 4 Pro w kolorze czarnym. Promocja potrwa do 7 marca.