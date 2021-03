Polska premiera Redmi Note 10 i Redmi Note 10S. Jakie będą ceny w Polsce?

Niewątpliwie najbardziej klientów w Polsce kusić będzie Redmi Note 10 Pro, ale pozostali dwaj członkowie tej serii również mają niemało do zaoferowania.

Specyfikacja Redmi Note 10 / Specyfikacja Redmi Note 10S

Oba smartfony są bardzo do siebie podobne, więc zacznijmy od tego, co je różni. Specyfikacja Redmi Note 10 obejmuje procesor Qualcomm Snapdragon 678 i aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix, podczas gdy specyfikacja Redmi Note 10S – odpowiednio – MediaTek Helio G95 i 64 Mpix. Ponadto tylko ten model z tej dwójki ma moduł NFC.

Pozostała specyfikacja Redmi Note 10 i Note 10S jest już identyczna i obejmuje przede wszystkim wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z okrągłym otworem na aparat 13 Mpix w górnej części (pośrodku) do selfie, kości LPDDR4x RAM i flash UFS 2.2 (pamięć wewnętrzna) oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowe o mocy 33 W przez port USB-C (zasilacz 33 W wejdzie w skład zestawu sprzedażowego).

źródło: Xiaomi

Ponadto oba smartfony oferują też 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz dwa o rozdzielczości 2 Mpix (do zdjęć makro i do pomiaru głębi ostrości), podwójne głośniki z certyfikatem Hi-Res Audio, a także 3,5 mm złącze słuchawkowe i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi. Naturalnie na pokładzie nie zabrakło również Dual SIM, dedykowanego slotu na kartę pamięci w formacie microSD (do 512 GB) i charakterystycznego dla smartfonów Xiaomi portu podczerwieni.

Mimo nieznacznych różnic w specyfikacji, oba smartfony mają wymiary 160,46×74,5×8,29 mm i ważą niespełna 179 gramów, a do tego ich obudowy spełniają kryteria standardu IP53, zatem są częściowo pyło- i wodoszczelne. Jeden i drugi po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 12.

Cena Redmi Note 10 / Cena Redmi Note 10S w Polsce

Cena Redmi Note 10 w Polsce została ustalona na 899 złotych za wersję 4 GB/64 GB i na 999 złotych za wariant 4 GB/128 GB. Regularna sprzedaż rozpocznie się 27 marca 2021 roku, ale już dziś odbędzie się Flash Sale, podczas której można będzie kupić obie konfiguracje aż o 200 złotych taniej.

źródło: Xiaomi

Cena Redmi Note 10S w Polsce nie została podana, tak samo, jak informacja o rozpoczęciu sprzedaży w kraju nad Wisłą.