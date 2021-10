Xiaomi Black Shark 4S oraz 4S Pro zaprezentowane. To odświeżone, gamingowe bestie

Xiaomi ma pod sobą kilka smartfonowych submarek – w tym Poco, Redmi, a także Black Shark. Ta ostatnia w szczególności jest kierowana dla mobilnych graczy, którzy poszukują bardzo wydajnego sprzętu, który jednocześnie nie zrujnuje portfela kupującego. W pierwszej połowie tego roku na rynek trafiła seria Black Shark 4, natomiast teraz chiński producent odświeża linię, wprowadzając dwa modele – Black Shark 4S (Pro).

Oba smartfony mają cechy wspólne

Przede wszystkim, na początek warto omówić wygląd telefonów. Czarny Rekin z dopiskiem 4S (a szczególnie Pro) jest bardzo inspirowany tegorocznym ASUS ROG Phone – zauważalne jest to w białym wariancie kolorystycznym. Tył najnowszych smartfonów Xiaomi nieco się od siebie różni – podstawowy model cechuje się mniej agresywną, bardziej stonowaną stylistką, natomiast ten z dopiskiem „Pro” wyróżnia się dodatkowymi, gamingowymi akcentami.



Xiaomi Black Shark 4S (źródło: gizchina)

Smartfony z serii Xiaomi Black Shark 4S mają więcej cech wspólnych, aniżeli różnic. Oba urządzenia zostały wyposażone w 6,67-calowy ekran z matrycą AMOLED produkcji Samsunga, który jest odświeżany w 144 Hz, natomiast dotyk wyświetlacza jest próbkowany w 720 Hz – dana wartość zdecydowanie mówi, że jest to urządzenie dla graczy.

Co więcej, oba smartfony wyróżniają się superszybkim ładowaniem o mocy 120 W, za którego sprawą użytkownik jest w stanie uzupełnić energię swojego urządzenia do 50% w ciągu 5 minut, a pełne ładowanie trwa około 15 minut. Warto wspomnieć, że bateria ma pojemność 4500 mAh. Naturalnie, chiński producent dorzuca do zestawu ładowarkę 20 V, 6 A.

Xiaomi Black Shark 4S (Pro) na prawej stronie korpusu ma dodatkowe przyciski (tzw. trigger buttons), dedykowane graczom, bowiem mają funkcję 7-poziomowej detekcji siły nacisku. Opierają się one na magnesach, dzięki którym bez problemu można je schować. Warto dodać, że smartfony zyskały czytniki linii papilarnych zaszyte w przycisku zasilania, a także głośniki stereo oraz złącze audio mini jack 3,5 mm. Oba smartfony działają pod kontrolą JOYUI 12.8, czyli zmodyfikowanego wariantu nakładki MIUI.

Różnice w serii Xiaomi Black Shark 4S

Główne różnice można zauważyć w specyfikacji urządzeń. Podstawowy model Black Shark 4S jest napędzany przez procesor Snapdragon 870, wspierany pamięcią wewnętrzną UFS 3.1 oraz pamięcią operacyjną w standardzie LPDDR5 o przepustowości 5500 Mb/s. Główny aparat smartfona ma rozdzielczość 48 Mpix.

Czarny Rekin z dopiskiem Pro ma na pokładzie najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 888+ oraz jeszcze szybszą pamięć LPDDR5 o przepustowości 6400 Mb/s. Jego główny obiektyw współpracuje z matrycą 64 Mpix.



Xiaomi Black Shark 4S Pro (źródło: gizchina)

Ceny oraz dostępność

Xiaomi Black Shark 4S, w zależności od ilości pamięci, kosztuje:

Wersja 8/128 GB – 2699 juanów (~2652 złote),

Wersja 12/128 GB – 2999 juanów (~1836 złotych),

Wersja 12/256 GB – 3299 juanów (~2020 złotych).

Xiaomi Black Shark 4S Pro został wyceniony na:

Wersja 12/256 GB – 4799 juanów (~2938 złotych),

Wersja 16/512 GB – 5499 juanów (~3366 złotych).

Smartfony są już w sprzedaży w Chinach, natomiast w przyszłości powinny także trafić do naszych sklepów – tak jak seria Black Shark 4.