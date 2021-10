Trzy smartfony Xiaomi na horyzoncie. Jeden lepszy od drugiego, a podobno mowa tu m.in. o Xiaomi 12 Lite

Wczoraj Xiaomi zaprezentowało trzy smartfony z serii Redmi Note 11, ale producent w pocie czoła pracuje nad szeregiem innych modeli. W ostatnim czasie na horyzoncie pojawiły się aż trzy nowe, i każdy kolejny jest lepszy od poprzedniego. Na pewno wzbudzą zainteresowanie wśród fanów marki.

Trzy smartfony Xiaomi na horyzoncie. I każdy lepszy od poprzedniego

Na widoku pojawiły się trzy nowe modele producenta. Pierwszy z nich nazywany jest „Munch” i nosi oznaczenie kodowe L11R. Według nieoficjalnych informacji, zostanie on wyposażony w procesor z rodziny Qualcomm Snapdragon SM8250. W tym miejscu trzeba zauważyć, że układ ten nie miał oficjalnej premiery, ale mówi się, że może on zadebiutować na rynku jako Qualcomm Snapdragon 870+. To dość intrygujące, ponieważ do tej pory nie spodziewaliśmy się takiej platformy mobilnej.

Ponadto na pokładzie Xiaomi „Munch” ma się znaleźć wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Do tego mowa jest o czytniku linii papilarnych na bocznej krawędzi oraz trzech aparatach: głównym, z obiektywem ultraszerokokątnym i do zdjęć makro.

Pierwsze informacje o Xiaomi 12 Lite

Oprócz smartfona o nazwie kodowej „Munch”, w przygotowaniu są również modele L9 „Zijin” i L8B „Taoyao”, które podobno zadebiutują na rynku jako – odpowiednio – Xiaomi 12 Lite Zoom i 12 Lite. Ten pierwszy zostanie wyposażony w teleobiektyw, podczas gdy drugi w aparat makro (na tę chwilę nie wiemy, czy będzie to telemakro).

Niestety, z dostępnych informacji wynika, że model z dopiskiem „Zoom” będzie dostępny tylko w Chinach, a jedynie wersja z obiektywem makro trafi na rynek globalny. Co ciekawe, w samych Chinach też ma być sprzedawana.

Pozostała specyfikacja ma być już identyczna w obu przypadkach. Zarówno Xiaomi 12 Lite, jak i 12 Lite Zoom zaoferuje aparat główny i z obiektywem ultraszerokokątnym, a także wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ponadto jeden i drugi zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 778G.

Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy zadebiutują smartfony Xiaomi L11R, L9 i L8B.