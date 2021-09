Nubia Red Magic 6S Pro to smartfon ze snów graczy

Marka Nubia wprowadziła na rynek kolejny, bardzo mocny smartfon dla graczy. Nowa Nubia Red Magic 6S Pro powstała z myślą o naprawdę wymagających użytkownikach.

Specyfikacja Nubia Red Magic 6S Pro

Nubia Red Magic 6S Pro oferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej aż 6,8 cali i rozdzielczości Full HD 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9), który jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością nawet 165 Hz. Co więcej, producent deklaruje, że dzięki technologii Magic GPU 1.0 poprawiono współczynnik stabilności klatek na sekundę podczas rozgrywki o 60%.

Kolejną mocną stroną wyświetlacza jest próbkowanie dotyku z częstotliwością 720 Hz, dzięki czemu czas reakcji skrócił się do 7,4 ms. Użytkownicy dodatkowo dostaną do dyspozycji też dwa dotykowe przyciski na bocznej krawędzi, które próbkują dotyk z częstotliwością 450 Hz i zapewniają czas reakcji na poziomie 8,3 ms.





źródło: Nubia

Specyfikacja Nubia Red Magic 6S Pro obejmuje również procesor Qualcomm Snapdragon 888+ 2,995 Hz, który połączono z kośćmi LPDDR5 RAM (od 8 GB do nawet 18 GB) i UFS 3.1 (od 128 GB do 512 GB). Do tego w modelu tym zastosowano dziewięciowymiarowy system chłodzenia. Składa się na niego m.in. fizyczny wentylator z podświetleniem RGB, który potrafi się kręcić z prędkością do 20000 obrotów na minutę.

Ponadto Nubia przygotowała zewnętrzny zestaw z dwoma wentylatorami (również z podświetleniem RGB), który można przyczepić na tylny panel, zapewniając smartfonowi dodatkowe chłodzenie – dzięki temu prawdopodobnie nie będzie mowy o zjawisku throttlingu.

Nubia Red Magic 6S Pro zasilana jest przez dwukomorowy akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować z mocą nawet 120 W za pomocą dedykowanej ładowarki GaN. Co ciekawe, podczas ładowania smartfon również jest chłodzony powietrzem, aby przesadnie się nie nagrzał podczas uzupełniania prądu w baterii.

Ponadto specyfikacja Nubia Red Magic 6S Pro obejmuje aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie, trio 64 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro na tyle oraz obsługę WiFi 6, ekranowy czytnik linii papilarnych 7. generacji, głośniki stereo z technologią DTS:X Ultra i dual SIM. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem RedMagic OS 4.5.

Nubia deklaruje też, że posiadacze tego smartfona będą mogli strumieniować swoją rozgrywkę na większym ekranie (zarówno bezprzewodowo, jak i przewodowo) praktycznie bez żadnych opóźnień.

Cena Nubia Red Magic 6S Pro

Cena Nubia Red Magic 6S Pro zaczyna się w Chinach od 3999 juanów (równowartość ~2300 złotych) za konfigurację z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Najdroższa edycja limitowana kosztuje natomiast aż 6999 juanów (~4000 złotych).

Klienci w Chinach dostają do wyboru trzy wersje, w tym jedną z półprzezroczystą obudową. Ponadto osoby, które kupią model Nubia Red Magic 6S Pro, otrzymają możliwość pobrania ekskluzywnych zawartości do gier od Tencent Games.