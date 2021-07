Xiaomi w tarapatach? Brakuje procesorów do jednego ze smartfonów

Xiaomi jest jednym z największych producentów smartfonów na świecie i jakiekolwiek problemy z dostępnością podzespołów do ich produkcji mogą sprawić, że konkurencja podbierze firmie klientów. Niestety dla chińskiego giganta, Qualcomm nie jest w stanie dostarczyć procesorów do jednego z modeli.

Wiele branż boryka się z problemem niewystarczającej dostępności chipów. Trudno powiedzieć, ile jeszcze potrwają – niektórzy uważają, że skończą się już w tym roku, natomiast inni są mniej optymistyczni i twierdzą, że nie prędzej niż za rok lub nawet dwa lata. Jak będzie – zobaczymy, lecz wiele zależy też od samych producentów. Nie jest bowiem tajemnicą, że oni także się przyczynili do takiego stanu rzeczy – wielu zamówiło więcej układów niż faktycznie potrzebuje (w obawie, że ich zabraknie, żeby mieć „na zaś”), przez co nie wystarczyło ich dla innych i cały łańcuch dostaw się załamał.

Xiaomi w tarapatach? Brakuje procesorów Snapdragon 780G do jednego ze smartfonów

Okazuje się, że niedobory procesorów dotknęły również Xiaomi. Wang Teng Thomas, który jest dyrektorem produktu w chińskim przedsiębiorstwie, na swoim profilu w serwisie społecznościowym Weibo, opublikował informację, że „zdolność produkcyjna Qualcomma jest niewystarczająca i Snapdragon 780G został wyczerpany”.

To o tyle istotne, że procesor ten został zastosowany w modelu Mi 11 Lite 5G. Według leakstera Digital Chat Station, nie ma jednak obaw, że w sklepach zabraknie tego smartfona. Wygląda zatem na to, że Xiaomi udało się zawczasu zgromadzić zadowalające zapasy Snapdragona 780G, dzięki czemu jeszcze pachnący nowością sprzęt nie zniknie lada chwila z półek sklepowych.

Mi 11 Lite (źródło: Xiaomi)

Można powiedzieć, że Xiaomi „się udało”, ponieważ Digital Chat Station twierdzi, iż problemy z dostępnością procesora Qualcomma są na tyle duże, że na horyzoncie nie ma nowych smartfonów z tym układem na pokładzie. Zamiast niego producenci mają sięgać po platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 778G, która pod wieloma względami jest bardzo podobna do modelu 780G, ale jednocześnie powstaje z wykorzystaniem mniej zaawansowanego procesu technologicznego (6 nm vs 5 nm). Oba SoC bazują jednak na rdzeniach Kryo 670 do 2,4 GHz, mają grafikę Adreno 642 oraz obsługują WiFi 6E i WiFi 6. W obu przypadkach nie zabrakło też modemu 5G.