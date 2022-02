Prędzej Xiaomi 12 Pro spadnie z tronu niż kupisz go w Polsce

Xiaomi 12 Pro jeszcze nie zadebiutował na rynku globalnym, a już jest na nim królem. Zanim jednak trafi do sprzedaży w Polsce, prawdopodobnie spadnie z tronu, bo kolejka chętnych na fotel lidera jest bardzo długa.

Xiaomi 12 Pro nieoczekiwanym królem AnTuTu

AnTuTu opublikowało globalny ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem w styczniu 2022 roku i dość nieoczekiwanie pojawił się w nim Xiaomi 12 Pro. Co więcej, smartfon przebojem wdarł się na pierwsze miejsce, uzyskując w testach średni wynik na poziomie 979499 punktów i całkowicie zdeklasował konkurencję – smartfon z drugiego miejsca osiągnął wynik o ponad 120 tysięcy punktów niższy.

Xiaomi 12 Pro (źródło: Xiaomi)

Obecność Xiaomi 12 Pro w styczniowym rankingu AnTuTu jest jednak zaskakująca, ponieważ smartfon nie wyszedł jeszcze oficjalnie z Chin i nie jest dostępny na rynku globalnym. Wciąż nie wiemy, kiedy Xiaomi zaanonsuje go poza swoją ojczyzną. Mówi się, że może pod koniec lutego lub na początku marca, aczkolwiek raczej nie ma co liczyć na premierę w tym miesiącu, ponieważ na 22 lutego 2022 roku polski oddział zapowiedział debiut serii Redmi Note 11 w Polsce.

Wydajność Xiaomi 12 Pro jest też trochę rozczarowująca, bo chociaż oczywiście to „tylko cyferki”, to jednak smartfony z procesorem Snapdragon 8 Gen 1 potrafią bez problemu „wykręcić” nawet ponad 100000 punktów. Niestety, na rynku globalnym wciąż nie ma ani jednego high-enda z tym układem na pokładzie – pierwszy (Galaxy S22 Ultra) trafi do klientów dopiero pod koniec lutego, choć możliwe, że Motorola Edge 30 Pro również (ewentualnie na początku marca).

Xiaomi 12 Pro najwydajniejszym smartfonem z Androidem (źródło: AnTuTu)

Globalny ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem w styczniu 2022 roku diametralnie różni się od podobnego zestawienia, uwzględniającego jedynie testy przeprowadzone w Chinach. W tym rankingu dominują high-endy z procesorem Snapdragon 8 Gen 1, a Xiaomi 12 Pro znalazł się dopiero na 5. miejscu, za iQOO 9 Pro, iQOO 9, realme GT 2 Pro i OnePlus 10 Pro.

Globalny ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem według AnTuTu w najbliższym czasie będzie się mocno zmieniał, ponieważ m.in. do Europy zmierzają nowe flagowce z topowymi procesorami Snapdragon i Exynos. Jeżeli Xiaomi się nie pospieszy z oficjalnym wprowadzeniem Xiaomi 12 Pro do innych krajów, smartfon może ustąpić miejsca innemu modelowi.

O ile ogólna wydajność Exynosa 2200 wciąż nie jest znana, to chińska wersja Motoroli Edge 30 Pro – Motorola Edge X30 „wykręca” w AnTuTu podobny wynik co Xiaomi 12 Pro. Zapowiada się zatem, że walka o fotel lidera będzie bardzo zaciekła, a o zwycięstwie może zadecydować kilkaset lub kilka tysięcy punktów. Niewykluczone jednak, że ww. dwójkę daleko w tyle zostawi seria iQOO 9, ponieważ ona też ma trafić na rynek globalny (23 lutego 2022 roku), a w Chinach rozgromiła konkurencję.