Nowa Motorola będzie konkurować z Galaxy S22 Ultra. Zobacz jak

Seria Galaxy Note nigdy nie miała godnej konkurencji. Galaxy S22 Ultra, jako jej spadkobierca, takiego się jednak doczeka, bowiem Motorola szykuje smartfon, który również będzie flagowy i zapewni wsparcie dla obsługi rysikiem.

Nowa Motorola Edge 30 Pro będzie konkurować z Galaxy S22 Ultra. W jaki sposób?

Pierwszy Galaxy Note zadebiutował w 2011 roku, a ostatni w 2020. W sumie na rynku pojawiło się dziesięć generacji Notatników i to by było na tyle, ponieważ schedę po serii Galaxy Note przejęła linia Galaxy S już w 2021 roku, choć prawdziwym następcą można nazwać dopiero Galaxy S22 Ultra, gdyż – podobnie jak Notatniki – ma miejsce w obudowie na rysik S Pen.

źródło: Samsung

Motorola wprowadziła na rynek niejeden smartfon z wbudowanym rysikiem. Na początku lutego 2022 roku zadebiutował najnowszy model – Moto G Stylus 2022, lecz jest to pozycja z niższej półki i do flagowego Samsunga jej daleko. Niewykluczone jednak, że nowa Motorola Edge 30 Pro będzie atrakcyjną alternatywą dla niego.

Wszystko wskazuje na to, że smartfon zadebiutuje już 24 lutego 2022 roku i będzie dostępny zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Europie – na pewno w Niemczech, ale trzymamy kciuki, żeby do Polski też trafił. Nowa Motka zapowiada się na mocnego zawodnika, który może podkraść trochę klientów Samsungowi.

W sieci pojawiły się wysokiej jakości grafiki, przedstawiające nową Edge 30 Pro w pełnej krasie. I nie tylko ją, bo również dedykowane akcesoria, a dokładniej etui i… rysik. Nic nie wskazuje na to, aby producent przewidział miejsce na stylus w obudowie smartfona, natomiast nie można wykluczyć, że będzie go można włożyć do etui Folio Case.

źródło: Evan Blass

Niestety, nie widać tego na materiałach, które pojawiły się dziś w sieci, ale serwis xda -developers już miesiąc temu opublikował informację na temat etui i rysika, przygotowywanych przez Motorolę. Jeśli się one potwierdzą, na tyle obudowy Folio Case znajdzie się kieszonka na stylus. Może to nie to samo, co miejsce w obudowie, jednak mimo wszystko producent zadba o to, aby użytkownik mógł mieć go zawsze przy sobie.

Wszystko wskazuje na to, że Motorola Edge 30 Pro będzie smartfonem z taką samą specyfikacją jak Motorola Edge X30 w Chinach, czyli flagową propozycją z procesorem Snapdragon 8 Gen 1, pamięciami LPDDR5 i UFS 3.1, 6,67-calowym ekranem AMOLED 144 Hz, dwoma aparatami o rozdzielczości 50 Mpix na tyle (główny z OIS i ultraszeroki) oraz 60 Mpix na przodzie, a także głośnikami stereo i akumulatorem o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 68 W.