Procesory Exynos nie cieszą się zbyt dobrą opinią wśród dużej grupy użytkowników. Exynos 2200, który znajdzie się w Galaxy S22, sprzedawanym m.in. w Polsce, być może w końcu odmieni wizerunek układów Samsunga. Z najnowszych testów wynika bowiem, że nie odstaje on od platformy mobilnej Snapdragon 8 Gen 1.

Galaxy S22 z Exynosem 2200 nie jest gorszy od Galaxy S22 ze Snapdragonem

Exynos 2200 to całkowicie nowy rozdział w historii procesorów Samsunga. Jest to bowiem pierwszy Exynos, przy tworzeniu którego pomagał producent kart graficznych – układ graficzny Xclipse 920 GPU wykorzystuje mikroarchitekturę AMD RDNA 2 oraz zapewnia wsparcie dla ray tracingu i VRS. To technologie, które do tej pory były dostępne wyłącznie dla graczy na komputerach.

Exynos składa się z ośmiu rdzeni: 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 i jest produkowany z wykorzystaniem 4-nm procesu technologicznego. Podobną budowę ma Snapdragon 8 Gen 1 z układem graficznym Qualcomm Adreno GPU, który – jak wynika z wcześniejszych testów – jest bardzo wydajny.

Ekipa serwisu PhoneArena odnalazła w Geekbench 5 i porównała modele o oznaczeniach SM-S908B i SM-S908U. Oba to smartfony Samsung Galaxy S22 Ultra – pierwszy z nich to wersja z procesorem Exynos 2200, natomiast druga z platformą mobilną Snapdragon 8 Gen 1, która będzie sprzedawana m.in. w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Korei Południowej.

Według testu, przeprowadzonego w Geekbench, w teście Single-Core wersja z procesorem Exynos 2200 uzyskała 1168 punktów, natomiast wariant z układem Snapdragon 8 Gen 1 – 1226 punktów. Z kolei w teście Multi-Core model z Exynosem osiągnął 3508, a smartfon ze Snapdragonem 3462 punkty.

Jak widać, w teście Single-Core wygrał Snapdragon 8 Gen 1, natomiast w Multi-Core już Exynos 2200, jednak nie można powiedzieć, że różnice w wydajności są diametralne.

źródło: Geekbench

Trzeba mimo wszystko zauważyć, że w Geekbench przetestowano jedynie wydajność CPU, a – jak już zostało wspomniane – zarówno Exynos 2200, jak i Snapdragon 8 Gen 1 ma identyczną budowę i jest produkowany z wykorzystaniem tego samego procesu technologicznego (Samsung produkuje oba procesory, aczkolwiek mówiło się, że Qualcomm może przenieść część produkcji do fabryk TSMC).

Szalę zwycięstwa może przechylić na jedną ze stron wydajność układu graficznego – Snapdragon 8 Gen 1 ustawił poprzeczkę bardzo wysoko i jesteśmy niezmiernie ciekawi, czy Exynos 2200 zdoła ją podnieść jeszcze wyżej. Deklaracje Samsunga brzmią obiecująco, ale tylko w praktyce będziemy mogli się przekonać, ile mają wspólnego z rzeczywistością.

Na szczęście nie będziemy musieli długo na to czekać, ponieważ seria Galaxy S22 zadebiutuje już 9 lutego 2022 roku, wraz z nowymi tabletami z linii Galaxy Tab S8.