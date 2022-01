Procesor Samsung Exynos 2200 oficjalnie! Haters gonna hate

Samsung zapowiadał, że zaprezentuje swój najnowszy, flagowy układ 11 stycznia 2022 roku. Tak się jednak nie stało – Exynos 2200 zadebiutował dopiero dziś, tydzień po planowanej premierze. Jak jest zbudowany i co zaoferuje? Warto było czekać?

Reklama

Procesor Samsung Exynos 2200 – specyfikacja

To, co wyróżnia Exynosa 2200 na tle konkurencji, to GPU. Samsung wykorzystał w nim „jedyny w swoim rodzaju” hybrydowy procesor graficzny Xclipse 920 GPU, który jest pozycjonowany pomiędzy procesorami graficznymi w konsolach i tymi w urządzeniach mobilnych.

Litera „X” reprezentuje Exynosa, podczas gdy „eclipse” to „zaćmienie” – producent w ten sposób oświadcza, że Xclipse GPU kończy starą erę mobilnego gamingu i stanowi początek nowego, ekscytującego rozdziału.

Reklama

Podstawą Xclipse GPU jest architektura AMD RDNA 2, dzięki czemu procesor zapewni wsparcie dla ray tracingu (RT) i variable rate shading (VRS) – to technologie, które do tej pory były dostępne jedynie na komputerach PC, laptopach i konsolach. Przeniesienie ich do urządzeń mobilnych zapewni nieosiągalne wcześniej dla mobilnych graczy doświadczenia.

źródło: Samsung

Exynos 2200 integruje rdzenie CPU, oparte na architekturze Armv9, które – według zapewnień producenta – oferują znaczną poprawę pod względem bezpieczeństwa i wydajności w porównaniu do architektury Armv8. Jest ich w sumie osiem w trzech klastrach:

1x Arm Cortex-X2,

3x Arm Cortex-A710,

4x Arm Cortex-A510.

Z podobnej konfiguracji korzysta również Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, który – podobnie jak Exynos 2200 – znajdzie się w nadchodzących smartfonach z serii Galaxy S22. Według ostatnich doniesień, do Europy trafią egzemplarze z własnym układem Samsunga.

Na pokładzie Exynosa 2200 znajduje się też ulepszone NPU (dual core), którego wydajność wzrosła dwukrotnie w porównaniu do poprzednika, co umożliwia więcej obliczeń równoległych i zwiększenie wydajności AI. Jednocześnie zwiększono prędkość pobierania danych w sieciach komórkowych do 10 Gbit/s. Oczywiście obsługiwane są zarówno standardy Sub-6GHz, jak i mmWave.

Nowy procesor Samsunga wyposażony jest również w Integrated Secure Element (iSE) do przechowywania prywatnych kluczy kryptograficznych, który pełni także rolę RoT (Root of Trust). Jednocześnie wzmocniono hardware’owe szyfrowanie pamięci UFS i DRAM, aby zapewnić użytkownikom jeszcze większe bezpieczeństwo.

źródło: Samsung

Naturalnie nie zabrakło też ulepszeń w obszarze fotografii. Exynos 2200 obsłuży przetworniki obrazu o rozdzielczości nawet 200 Mpix (czyli m.in. ISOCELL HP1), a także rejestrowanie obrazów z prędkością 30 klatek na sekundę za pomocą jednego aparatu o rozdzielczości 108 Mpix lub duetu do 64 Mpix + 36 Mpix.

Co więcej, Exynos 2200 jest w stanie połączyć nawet siedem indywidualnych sensorów obrazu i obsługiwać jednocześnie cztery. Podczas nagrywania wideo ISP wspiera rozdzielczość do 4K HDR lub 8K.

Wieloformatowy kodek (MFC) w Exynosie 2200 dekoduje wideo do 4K przy 240 kl./s lub 8K przy 60 kl./s oraz koduje do 4K przy 120 kl./s albo 8K przy 30 kl./s. Ponadto MFC integruje energooszczędny dekoder AV1, umożliwiając dłuższy czas odtwarzania.

Oprócz tego Exynos 2200 obsługuje HDR10+ i odświeżanie obrazu z częstotliwością do 144 Hz na ekranach o rozdzielczości QHD+. Procesor znajduje się już w masowej produkcji. Samsung wykorzystuje w niej 4-nm proces litograficzny EUV (extreme ultraviolet lithography).