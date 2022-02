Galaxy S22 Ultra w zestawie z Galaxy Tab S8 aż 800 złotych taniej! A do tego masa gratisów!

Jesteśmy świeżo po premierze nowych smartfonów i tabletów Samsunga. Jeżeli kupicie Galaxy S22 Ultra oraz Galaxy Tab S8, możecie zaoszczędzić na start aż 800 złotych, a do tego otrzymać masę dodatkowych gratisów i benefitów.

Reklama

Galaxy S22 Ultra w zestawie z Galaxy Tab S8 aż 800 złotych taniej!

Mamy do czynienia z niecodzienną sytuacją – Samsung tego samego dnia zaprezentował zarówno nowe smartfony z serii Galaxy S, jak i nową generację tabletów z linii Galaxy Tab S. Dostępnych wersji wszystkich urządzeń jest tyle, że można dostać zawrotu głowy. Kiedy jednak już odnajdziecie się w tym chaosie i zdecydujecie się na zakup nowości producenta z Korei Południowej, możecie zaoszczędzić aż 800 złotych na start, a potem odebrać jeszcze więcej gratisów i dodatkowe pieniądze.

Aby skorzystać z promocji, należy w sklepie Media Expert dodać do koszyka smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra oraz wybrany tablet z serii Galaxy Tab S8. Ceny S22 Ultra zaczynają się od 5899 złotych, natomiast Tab S8 od 3499 złotych. Bez względu jednak na to, jaki zestaw wybierzecie, otrzymacie rabat w wysokości aż 800 złotych (po 400 złotych na każde urządzenie) – wystarczy, że wpiszecie w koszyku kod rabatowy P-12798.

To jednak nie koniec, ponieważ czekają na Was kolejne gratisy. Jeżeli wybierzecie tablet Galaxy Tab S8 lub Tab S8+, otrzymacie w prezencie klawiaturę Book Cover Slim. Z kolei do Tab S8 Ultra dorzucana jest Book Cover. Aby otrzymać gratis, należy:

zamówić tablet w przedsprzedaży do 24 lutego 2022 roku,

aktywować go do 4 marca, tj. uruchomić urządzenie, połączyć się z internetem na co najmniej 5 minut oraz zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA),

zalogować się na tablecie do aplikacji Samsung Members i do 7 marca 2022 roku wypełnić formularz, w którym trzeba dołączyć m.in. dowód zamówienia Galaxy Tab S8 w przedsprzedaży i dowód zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia organizator promocji (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.) w ciągu 21 dni kalendarzowych wyśle kurierem klawiaturę na podany przez klienta adres.

Ponadto po zakupie Galaxy S22 Ultra klient może dostać słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Pro w kolorze czarnym (po wypełnieniu odpowiedniego formularza w aplikacji Samsung Members) oraz będzie mógł otrzymać nawet 3000 złotych, jeżeli odsprzeda swój obecny smartfon w programie Odkup lub 400 złotych, jeśli zadeklaruje zwrot zużytego smartfona.

Promocja obowiązuje do 24 lutego 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.

Regulamin promocji „SAMSUNG – Zyskaj 800 zł” (PDF)